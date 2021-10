Les Knicks de New York prennent d’assaut le Chicago Bulls United Center

Énorme match le disputé entre Chicago Bulls et Knicks de New York avec une victoire finale des New-Yorkais au United Center par 104-103 qui se termine par l’invincibilité des Ilinóis dans la compétition. Les Knicks ont été supérieurs pendant la majeure partie du match, mais ils ont arrêté de marquer à trois minutes de la fin et les Bulls n’ont pas gagné par miracle.

A 2:59 de la fin Julius Randle il a marqué un panier qui a mis le match 104-91 pour les New Yorkers. De là, les habitants sont retournés jusqu’à Zach LavVigne Il a mis le 104-103 à 9 secondes de la fin. Julius Randle a raté deux lancers francs et les Bulls avaient un dernier coup pour gagner, mais DeMar DeRozan a raté et les Knicks ont remporté la victoire.

Ainsi, malgré tout, les Knicks ont fini par s’imposer avec le meilleur match de la saison RJ Barrett (20 points), un Kemba Walker très branché dans les triples (21 points et 5 sur 6 à distance) et une belle intensité défensive. Julius Randle, un tir raté, a touché le triple-double avec 13 points, 16 rebonds et 9 passes décisives. Les Knicks égalent les Bulls avec quatre victoires et une défaite.

Kemba jusqu’à Mitch .. 14-0 @nyknicks court tôt sur @NBATV! Regardez : https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/CWQ5hzYGH3 – NBA (@NBA) 29 octobre 2021

Première défaite des taureaux

Les Bulls ont désormais un calendrier assez compliqué devant eux. Lors du premier match difficile de la saison, ils ont montré leur caractère, mais ont perdu contre New York après avoir été menés presque tout le match. Nous verrons comment ils sont en mesure de répondre à partir de maintenant. LaVine a été le meilleur hier avec 25 points. Nikola Vucevic a marqué 22 points et DeRozan est parti jusqu’à 20. Alex Caruso a marqué 10 points et 6 passes décisives sur le banc.