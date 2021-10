Les Knicks dépassent les Sixers à Madison

Victoire de Knicks de New York en vue de 76ers de Philadelphie au Madison Square Garden par 112-99 dans un duel marqué par l’intensité défensive des New-Yorkais en première mi-temps qui a décidé le duel en leur faveur. Kemba Walker a terminé avec 19 points, Evan Fournier en a contribué 18 et Julius Randle est passé à 16 points, 11 rebonds et 7 passes décisives. Chez les Sixers, le grand match de Tobias Harris n’a servi à rien (23 points, 9 passes et 9 rebonds). Joel Embiid a terminé avec 14 points après avoir marqué seulement 2 tirs du terrain.

REBOND. ARRIÈRE. #NewYorkForever pic.twitter.com/D133qBJ3pQ – NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 27 octobre 2021