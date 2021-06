Les Knicks et le reste de la NBA voient le retour de Kevin Durant dans la grandeur .

MILWAUKEE – Kevin Durant avait le look d’un homme qui venait de profiter d’un agréable repas avec des collègues, ou qui venait de terminer un bon livre qu’il était impatient de recommander à ses amis. Sous sa casquette « New York Robbery », l’expression de Durant était une expression de contentement doux, certainement pas de crainte, ce qui explique comment un être humain peut marquer 49 points en 48 minutes d’un match éliminatoire incontournable sans beaucoup d’aide.

C’était mardi soir dans une salle Zoom du Barclays Center, où Durant s’est présenté dans un pull à capuche avec les mots “The Audacity to Dream” contre les lettres “USA”. Son entraîneur des Brooklyn Nets, Steve Nash, avait déjà terminé un presseur Zoom qui l’a trouvé l’air et l’air étonné de ce dont il venait d’être témoin.

Nash était un meneur du Temple de la renommée qui a participé à 120 matchs de séries éliminatoires, et pourtant a agi comme un enfant aux yeux écarquillés qui venait de s’asseoir à côté du court lors de son premier match NBA.

Alors que Durant se préparait pour le match 6, un match de clôture sur la route, les fans de basket-ball du monde entier voulaient savoir une chose : que ferait-il pour un rappel ? Il est difficile de croire que quiconque poserait cette question étant donné où Durant était il y a seulement deux ans, après que son Achille ait explosé à la télévision nationale. Les entraîneurs, les éclaireurs et les cadres savaient qu’il reviendrait comme une force assez importante à gérer.

Mais combien pensaient que KD reviendrait en tant que KD ? Ou comme une version encore plus dynamique de son ancien double champion ?

Kevin DurantNBAE via .

La NBA n’a jamais vu un joueur comme Durant. Dans un sport qui fait toujours grimper les hauteurs répertoriées, l’attaquant des Nets de 6 pieds 10 pouces semble bien plus grand de 2 pouces avant même d’étendre son envergure de 7-5. Un homme de cette taille n’a jamais été aussi rapide à briser les chevilles avec ses crossovers, et aussi mortel sur ses coups de saut en profondeur.

“C’est ridicule ce qu’il est capable de faire”, a déclaré Nash.

Surtout après avoir subi une blessure aussi dévastatrice lors de la finale 2019. “La chirurgie, c’était aujourd’hui et c’était un succès”, écrivait-il sur Instagram à côté d’une photo de lui dans un lit d’hôpital new-yorkais. “L’ARGENT FACILE.”

Un surnom parfait pour un joueur de basket-ball presque parfait. Les Nets et les Knicks le voulaient mal, même avec la saison 2019-20 déjà annulée. L’agent et le père de Durant étaient tous deux fans de l’entrée basée à Manhattan dans le derby. Après que les dirigeants des Knicks, Steve Mills et Scott Perry, aient engagé le père, Wayne Pratt, dans un appel vidéo préalable à l’agence libre, selon le nouveau livre de Matt Sullivan, “Can’t Knock the Hustle”, Pratt a dit à son fils en colère, Mecque. … Si vous voulez être un New-Yorkais, soyez un Knick !

Peu importe un jeu de porte dérobée des Knicks mieux décrit comme Tampering 101 : Durant n’était pas du genre à faire ce que les gens lui disaient de faire. En 2016, après que les critiques lui aient conseillé de ne pas signer avec Golden State, il a signé avec Golden State. Trois étés plus tard, après que son père lui ait effectivement dit que les Nets étaient des produits contrefaits des grandes villes, Durant a signé avec les Nets.

Au fil du temps, avec Durant et Kyrie Irving manquant tant de matchs, et avec Julius Randle devenant une star, les Knicks ont adopté un scénario “peut-être que nous avons esquivé une balle”.

Comment se passe cette histoire pour les Knicks maintenant?

Honnêtement, alors qu’il était assis au Barclays Center alors que Durant livrait sa performance stupéfiante au cinquième match, il était naturel de se demander comment une foule de Madison Square Garden aurait réagi. Il y a de fortes chances que la réponse ait fait ressembler le bruit inspiré par le jeu à quatre points de Larry Johnson en 1999 à des applaudissements polis d’un tournoi de golf.

Mais Durant ne voulait pas des Knicks, et il n’avait certainement pas besoin des Knicks. Il avait déjà prouvé qu’avant d’aller chercher 49 points, 17 rebonds et 10 passes décisives contre les Bucks, avant de dire à Nash et à son assistant Jacque Vaughn qu’il pouvait passer les 48 minutes complètes. Et pourtant, alors qu’il poursuit un troisième championnat et une place en tant que menace générationnelle pour LeBron James, la volonté de Durant d’ignorer son historique de blessures et de jouer chaque minute d’un match éliminatoire à enjeux élevés était à peu près aussi inspirante que la volonté de James Harden de donner 46 minutes. sur une jambe.

Jeudi soir, à l’approche de l’annonce, on a demandé à Nash si le KD de Brooklyn était supérieur au KD de Golden State, deux fois MVP des finales.

“C’est vraiment difficile de dire s’il est meilleur maintenant qu’autrefois”, a déclaré Nash. « Je dirais que c’est même remarquable qu’il y ait une conversation à ce sujet. La partie étonnante à ce sujet, aucun de nous n’est aussi surpris. … Aucun de nous ne dirait « Pas question » si quelqu’un proposait cela comme une ligne de statistiques pour Kevin. »

La personne la moins surprise serait Kevin Durant lui-même. Il a véritablement traité le match 5 comme un autre jour au bureau et a ouvert une fenêtre sur la raison pour laquelle il était en mesure d’éliminer les Bucks en premier lieu.