Les Knicks et les Sixers, en attente de Damian Lillard

Rumeurs NBA: Bien que les Portland Trail Blazers n’aient pas donné le moindre signe de vouloir lâcher prise Damien LillardIls n’ont pas fait de mouvements à la hauteur de leur étoile principale. C’est pourquoi les rumeurs de la NBA concernent l’équipe de l’Oregon.

Les Knicks de New York et les 76ers de Philadelphie ils sont conscients de ce qui se passe à Portland et à la moindre chance de pouvoir faire un échange pour Lillard, ils essaieront.

Selon Zach Lowe d’ESPN, une “guerre commerciale Lillard” devrait se produire entre les Knicks et les Sixers, il sera très intéressant de voir comment les pièces se déplaceront sur l’échiquier au cours des prochains jours. Même s’il semble difficile de voir Dame dans une autre équipe, du moins à court terme.

Il n’est pas étonnant que Lowe ait nommé les Knicks et les Sixers comme les meilleurs prétendants de Lillard sur le marché des changes. Si la plupart des équipes sont à sa recherche, toutes n’ont pas assez d’atouts commerciaux pour convaincre les Trail Blazers.

Les favoris pour arriver au meneur étoile

Si l’échange impliquant Lillard a eu lieu avant le début de la saison NBA 2021-22, Lowe pense que les Sixers sont mieux lotis même si les Knicks ne sont pas loin derrière. Gagner un titre de champion NBA serait bon pour l’héritage de Lillard. Cela l’aiderait à consolider son statut de l’un des meilleurs extérieurs de l’histoire de la ligue, et à Philadelphie a priori il aura plus d’opportunités.