Les Knicks font exploser les Bulls ; les Jazz sont les seuls invaincus

Sixers 110 – Pistons 102

Joel Embiid a peut-être mal au genou droit, mais cela ne semble pas le déranger de marquer 30 points pour les Detroit Pistons, la seule équipe qui ne sait toujours pas ce que c’est que de gagner cette saison. Les Sixers restent sur un bilan positif même s’ils ont du mal à passer la plupart des matchs. Aujourd’hui, ils menaient de 22 points à 6:34 et Doc Rivers a dû finir par éliminer Embiid car il a vu que la victoire s’en allait (107-102 à 1:06).

Sorciers 122 – Faucons 111

On parle peu du début de saison des Wizards, une équipe que peu avaient a priori, mais ils sont 4-1 à égalité pour la première position dans l’Est avec les Knicks, Bulls et Hornets. Qui l’a vu et qui le voit à cette conférence. Aujourd’hui, ils ont battu pas moins d’un des derniers finalistes de leur côté de la table, les Atlanta Hawks, qui passent de victoires convaincantes à des dérapages inexplicables. Bradley Beal (27 points) et Montrezl Harrell (25 et 13 rebonds, les meilleurs).

Taureaux 103 – Knicks 104

Bien qu’il y ait une quadruple égalité dans l’Upper East, officiellement le leader est les New York Knicks. Et ils ont atteint cette position en gagnant sur le terrain de la seule équipe invaincue dans leur conférence, les Chicago Bulls. Les locaux, qui perdaient presque tout le dernier quart-temps par une différence d’environ 10 points, étaient à un panier de tracer le match. Kemba Walker (21) et RJ Barrett (20), meilleurs buteurs des Knicks.

Fusées 91 – Jazz 122

Battement impitoyable du Jazz, le seul invaincu de la ligue, les Rockets. +14 à la fin du premier quart-temps, +21 à la mi-temps. La seconde partie, pour ne rien dire, était une pure formalité. Cela nous a permis de voir plusieurs joueurs sur le terrain qui n’ont généralement pas de minutes, dont Usman Garuba, même si l’ancien joueur madrilène n’en a pas trop profité. Au cours des 10 minutes où il était sur le terrain, il s’est retrouvé sans marquer (il était le seul de son équipe à ne pas l’avoir fait), échouant aux deux tirs qu’il a tentés, bien qu’il ait eu le temps d’attraper 4 rebonds et de donner 3 passes décisives . Dans le Jazz, Bojan Bogdanovic (19 ans) a commandé un groupe de sept joueurs qui ont terminé avec un score à deux chiffres.

Mavs 104 – Éperons 99

Luka Doncic marque 10 de ses 25 points dans un quatrième quart-temps où les Mavs ont finalement renversé le score. Les Spurs ont commencé par gagner 5-25. Lire la chronique ici.

Guerriers 101 – Grizzlis 104

Deuxième victoire consécutive en prolongation pour les Grizzlies à San Francisco avec un Ja Morant qui a un visage de plus en plus star. Lire la chronique ici.