Les Knicks font face à un test difficile contre leur rival rouge Hawks

Les Hawks commencent à jouer comme le club qui a battu les Knicks en cinq matchs au premier tour des éliminatoires de la NBA au printemps dernier et s’est qualifié jusqu’à la finale de la Conférence de l’Est.

Ils ont ramené tous leurs joueurs pour une reprise mais ont démarré lentement. Maintenant, les Hawks (10-9) bourdonnent juste à temps pour la confrontation de samedi avec les Knicks – la première rencontre des équipes depuis le 2 juin, lorsque les Hawks ont mis fin à la saison des Knicks lors d’une victoire dans le cinquième match au Garden.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, le centre d’Atlanta Clint Capela a déclaré avant le cinquième match qu’il était impatient de mettre fin à la saison des Knicks tout en se moquant de leur jeu physique.

« Maintenant, nous venons chez vous pour gagner à nouveau ce match et vous envoyer en vacances », a déclaré Capela.

Capela n’a jamais eu à affronter le centre partant des Knicks Mitchell Robinson, qui était absent avec un pied cassé, lors des séries éliminatoires de l’an dernier, Robinson est maintenant de retour, étant revenu du protocole de commotion cérébrale vendredi contre les Suns.

Julius Randle et Trae Young. (2)

Les Hawks auront donc un look différent samedi à Atlanta alors que le centre Nerlens Noel s’est avéré être surclassé contre Atlanta et Capela en séries éliminatoires.

Atlanta est sur une séquence de sept victoires consécutives – soutenue par un homestand 5-0. Les Hawks ont battu Memphis vendredi avant de rentrer à la maison pour récupérer les Knicks, leurs nouveaux rivaux.

« C’est une bonne équipe », a déclaré l’entraîneur des Knicks Tom Thibodeau avant la défaite 118-97 des Knicks contre les Suns vendredi soir au Garden. « Vous regardez ce qu’ils ont fait l’année dernière et les joueurs qu’ils ont. Nous allons devoir être prêts. »

La NBA a reconnu le mauvais sang. Bien qu’il n’y ait eu que cinq matchs en faveur des Hawks, la série de premier tour était à regarder à la télévision au printemps dernier lorsque Trae Young & Co. a évincé les Knicks légèrement favorisés.

C’est devenu la soirée de sortie des Hawks alors qu’ils dansaient jusqu’à la finale de la conférence et étaient à égalité à 2-2 avec les futurs champions Bucks – deux victoires de la finale – avant que Milwaukee ne remporte la série en six.

Les responsables du calendrier de la NBA ont mis les Hawks dans le jardin pour le jour de Noël, pensant que les chants profanes de Young contribueraient à la bonne humeur des Fêtes.

Tout d’abord, les équipes s’affrontent samedi. C’est un moment malheureux pour les Knicks, qui ont deux clubs consécutifs avec une séquence combinée de 20 victoires consécutives vendredi.

De plus, on ne sait jamais avec certitude comment une équipe réagira à un Thanksgiving à la maison, se régalant de dinde.

« C’est la ligue, a dit Thibodeau. «Chaque nuit, vous pouvez trouver quelque chose. C’est ce que vous ne pouvez pas faire. Vous devez être enfermé dans chaque jeu tous les jours et ne pas vous perdre n’importe où et vous concentrer sur ce qui est devant vous. »

Les Hawks ont lutté tôt, trouvant leur rotation et chargés d’un voyage de cinq matchs sur la côte ouest en sept jours. Tout va bien maintenant avec leur noyau – Young, Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovic, John Collins, Capela et Kevin Huerter, le produit de la région d’Albany qui a tué les Knicks en séries éliminatoires et tire à 48% à 3 points lors de ses 10 derniers matchs. .

Young peut revendiquer le titre de meneur n ° 1 dans l’Est. Les nouvelles règles sur les fautes l’ont affecté car il se rend moins souvent sur la ligne des lancers francs.

La NBA ne récompense pas les joueurs offensifs avec une faute sur un mouvement sans contact, bien que de nombreuses fautes de Young surviennent lorsqu’il s’arrête court et se fait heurter. C’est toujours une violation. Young est entré vendredi avec une moyenne de 25,3 points et 9,2 passes décisives.

Les Knicks avaient battu les Hawks à trois reprises en saison régulière avant leur humiliante dose de tarte aux pêches en séries éliminatoires.

Atlanta n’a jamais été en parfaite santé pour leurs luttes de saison régulière, mais pour les séries éliminatoires. Plus précisément, De’Andre Hunter est devenu en bonne santé pour la rencontre du premier tour et est devenu un bug défensif contre Julius Randle, qui a subi une série anémique après sa campagne All-Star.

Randle, qui a déclaré vendredi qu’il n’y avait aucune importance supplémentaire à jouer contre les Hawks samedi, ne s’est pas complètement remis de cette série. Les Knicks (10-9) mais n’ont pas été synchronisés depuis un début de 5-1.

Il semble que ce soit Evan Fournier, ainsi que les Knicks, qui ont eu du mal à s’acclimater à leurs cinq de départ.

« Nous sommes restés encouragés », a déclaré Randle. « Nous sommes restés positifs. Nous avons eu des hauts. Nous avons eu des bas. Mais une fois que ça commence à cliquer, nous allons être une très, très bonne équipe. Et nous commençons à faire un pas dans la bonne direction. »

Les Knicks et les Hawks seront tous deux à l’arrière d’un set dos à dos. Kemba Walker a déclaré vendredi soir qu’il ne savait pas s’il jouerait à Atlanta, mais qu’il pourrait avoir à le faire avec Derrick Rose peut-être avec une entorse à la cheville. Rose a raté son deuxième match consécutif vendredi contre les Suns.