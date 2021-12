Les Knicks gagnent à San Antonio avec un grand RJ Barrett

Victoire à domicile de Knicks de New York contre San Antonio Spurs par 121-109 dans un duel dans lequel Barrett Rj il était le meilleur avec 32 points. Énorme son jeu, faisant 7 triples des 8 qu’il a essayé. Du banc, comme toujours, belle contribution d’Immanuel Quickley (16 points) et de Derrick Rose (12). Alec Burks a contribué 18 points et Julius Randle a terminé le match avec 15 points, 7 rebonds et 7 passes décisives. Chez les Spurs, les 26 points de Derrick White étaient inutiles.

☔ @ RjBarrett6 laisse tomber 32 PTS avec un sommet en carrière de 7 à 15 heures pour élever les @nyknicks au W! pic.twitter.com/P67s5rgSak – NBA (@NBA) 8 décembre 2021