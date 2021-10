Les Knicks gagnent avec deux prolongations

21/10/2021 à 6h30 CEST

.

Madison Square Garden a accroché le signe d’aucun billet, retrouvant la normalité après la pandémie de coronavirus, et les fans ont pu profiter de deux extensions dans un match angoissant qui ils ont pris les New York Knicks contre les Boston Celtics (138-134) dans lequel l’Espagnol Juancho Hernangómez n’avait pas de minutes. L’ancien Minnesota Timberwolves a vu ses débuts avec les Celtics reportés, même en dépit de deux prolongations et d’un coup de projecteur sur la pré-saison. Malgré tout, le plus jeune des Hernangómez était actif sur le banc, encourageant ses coéquipiers et vivant les minutes clés debout.

Madison a fait son travail au départ, avec quelques Knicks en ce qu’ils ont mis un 11-0 au départ, mais cet avantage a été progressivement dilué par le succès des triplés des Celtics (6 sur 9 dans les 12 premières minutes) et par les niveau exalté de Jaylen Brown avec ses 20 points au premier quart. Et cela n’est même pas venu après huit minutes de jeu. L’attaquant de la franchise historique de Boston a donné positif pour le coronavirus le 8 octobre et a raté trois matchs préparatoires. Il a dit qu’il avait eu des problèmes respiratoires, mais semblait les oublier complètement lorsqu’il a sauté sur le terrain.

25-29 de retard pour les visiteurs à la fin du premier quart-temps, qui peu à peu ont imposé leur rythme jusqu’à l’apparition de Julius Randle. Avec -12 au tableau d’affichage, la grande star des Knicks, et récemment nommé joueur le plus amélioré de la saison passée, a marqué sept points d’affilée, menant une séquence de 14-0 pour son équipe. Premier avantage de la franchise new-yorkaise depuis le 13-11 initial, mais qui s’est terminé en même temps que Randle n’a pas pu imposer sa domination, allant se reposer à quatre (54-58). Son grand duel avec Jaylen Brown s’est terminé 25-22 en première mi-temps pour les Celtics.

La seconde a commencé comme s’il s’agissait d’un « déjà vu ». Les visiteurs sont revenus pour aller au tableau d’affichage, à +9, et Randle est réapparu pour mettre son équipe dans le match, mais tout a changé quand, enfin, il a trouvé des compagnons dans son combat. Le Canadien RJ Barrett a ajouté 12 points au troisième quart, avec deux triples, et la foule de Madison a fini par entrer pleinement dans le match. 82-86 pour affronter les 12 dernières minutes du match. Et Obi Toppin est apparu, un invité inattendu. Affichage athlétique du joueur né à New York, avec jusqu’à trois dunks qui couvriront les résumés, et 14 points, réalisant déjà le maximum de sa carrière NBA. Des facteurs qui ont donné aux Knicks leur avantage maximum à 10 minutes et 30 secondes de la fin (+10, 82-92).

Les rôles se sont inversés et les Celtics sont passés de la domination en transition à l’abus de tirs extérieurs et à la prise de points en contre-attaque. Défense et transition, la recette avec laquelle les Knicks semblaient vouloir prendre le match, mais le début de saison à Madison avait une fin particulière en réserve. Onze de plus pour les locaux avec quatre minutes et demie de la fin, mais la fierté verte est apparue. Un triple du logo Knicks de Jaylen Brown avec cinq secondes à jouer. Coup franc rapide, Randle a effectué les deux lancers francs et lorsque les chances des Celtics ont semblé perdues alors que Jayson Tatum a glissé sur le dernier jeu, Marcus Smart a semblé l’attacher au-dessus de la corne.

Mais il y avait encore plus. Les quatre premiers tirs de chaque équipe en prolongation ont été des triples, dont trois consécutifs par le Français Evan Fournier pour les Knicks. Et c’est là que les points des deux équipes sont venus. Les deux dernières minutes et demie ont été une disette et le match s’est décidé lors de la deuxième prolongation. Faibles pourcentages de tirs, paniers manqués faciles & mldr; les forces ont complètement faibli dans la deuxième prolongation. Jaylen Brown (record de buteur en carrière avec 46 points) et Fournier (32 à ses débuts avec les Knicks) ont chacun marqué un triple, mais c’est le meneur Derrick Rose, avec « seulement » 22 minutes dans les jambes, qui en une pénétration a mis le final +4 qui a clôturé un rendez-vous magique dans un lieu emblématique comme le Madison Square Garden, qui a signé son premier full full après la pandémie de coronavirus.