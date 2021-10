Les Knicks, menés par Walker, infligent une première défaite aux Bulls

29/10/2021 à 08:02 CEST

Le meneur Kemba Walker a marqué 21 points, l’attaquant canadien RJ Barrett en a ajouté 20 et le Les New York Knicks ont tenu bon pour infliger leur première défaite aux Chicago Bulls c’est de la saison 103-104 dans son domaine au United Center. L’attaquant de puissance Julius Randle a ajouté un double-double de 13 points et 16 rebonds en tant que leader du jeu intérieur des Knicks, tandis que le meneur vétéran Derrick Rose, un ancien joueur des Bulls, est sorti du banc de New York pour marquer 12 points lorsque les Knicks a remporté son deuxième match consécutif et s’est amélioré à 4-1 jusqu’à présent cette nouvelle saison.

Le gardien vedette des Bulls, Zack LaVine, a marqué 25 points, malgré le fait qu’il ait joué avec un ligament déchiré au pouce gauche. L’équipe de Chicago a eu une course de 12-0 dans les dernières minutes pour presque égaliser le score dans un match que les Knicks avaient dominé et étaient toujours en avance sur le tableau d’affichage. Le dunk de LaVine avec 9,5 secondes à faire a réduit l’avance de New York à un point après que les Knicks aient détenu une avance de 91-104 104-91 avec 2:59 à jouer. Le pouce de LaVine a été scotché après avoir été blessé lundi à Toronto. Le centre suisse monténégrin Nikola Vucevic a terminé avec 22 points et DeRozan a ajouté 20 autres points à l’attaque des Bulls qui ont perdu invaincu jusqu’à présent cette saison (4-1).

Randle a raté une paire de lancers francs avec 4,7 secondes à jouer pour donner la possession finale à Chicago, mais l’attaquant DeMar DeRozan raté un tir d’un peu plus de quatre mètres du panier lorsque le temps s’est écoulé.

Le départ 4-0 des Bulls était leur meilleur depuis 1996-97, lorsque le légendaire Michael Jordan était toujours dans l’équipe. New York a tiré 46% et a été une touche plus rapide et plus nette du terrain pendant la majeure partie du match que Chicago, qui était correct à 43%. Les Knicks ont pris jusqu’à 13 points au troisième quart sans que les Bulls aient finalement pu renverser le score.