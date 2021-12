Les Knicks ne ressemblent guère à l’équipe qu’on pensait être

Qui aurait pu prédire que les Knicks de New York occuperaient la dernière place des play-in au quart de la saison ? Les Knicks, dans la foulée de leur première apparition en séries éliminatoires depuis 2013, ont entamé la saison 2021-22 avec une ambiance, une confiance et un fanfaron dignes de la Big Apple.

Tout cet élan accumulé est parti maintenant. Les Knicks sont assis à 0,500 après un début de saison de 5-1.

Tout d’abord, vous devez commencer par Tom Thibodeau – l’entraîneur de l’année NBA il y a une saison qui a la septième meilleure chance de répéter (+4000 à Tipico). Son empreinte défensive n’est pas autant dans cette équipe que la saison dernière, ce qui est logique compte tenu de quelques différences dans l’alignement. Reggie Bullock et Elfrid Payton étaient des spécialistes défensifs en 2020-2021 et le front office de New York a apparemment sous-évalué leur impact. L’incorporation en début de saison de Kemba Walker et d’Evan Fournier dans la formation de départ est certainement un facteur du déclin de ce côté du terrain également. Kemba a depuis été expulsé de la rotation.

Thibodeau doit déterminer ses rotations. Retirer complètement Walker de l’alignement ne serait probablement pas mon choix, mais je veux dire… bien sûr ? Les Knicks déployaient l’une des pires unités de départ de la ligue pendant une bonne partie de la saison et Thibodeau a mis beaucoup trop de temps à s’adapter.

L’offensive des Knicks n’a même pas beaucoup régressé non plus par rapport à il y a une saison. Ils marquent en moyenne presque le même nombre de points, tirent moins d’un pour cent de moins et ont une note offensive inférieure de 1,7 point à celle d’il y a une saison. Cependant, il est complètement au point mort depuis le premier mois de la saison et pourrait nécessiter quelques ajustements. Dans ce domaine, l’amélioration commence avec Julius Randle.

L’attaquant ne remporte pas les matchs des Knicks comme il l’était la saison dernière en route vers le prix du joueur le plus amélioré. Au lieu de cela, il a joué plus près de la version éliminatoire de lui-même qui a eu du mal à faire des tirs et a à peine trouvé d’autres moyens d’avoir un impact positif sur le match. Son score a chuté sous les 20 points par match tandis que son tir à trois points a considérablement régressé. En termes simples, New York a besoin de lui pour se remettre sur les rails et devenir un artiste de type MVP tous les soirs (+10000 chez Tipico).

C’est une statistique quelque peu oubliée maintenant, mais New York avait une fiche de 5-1 au début de la saison principalement grâce à des frappes à trois dans un clip fou; 16,7 gains par match à mieux que 40 pour cent. Ces chiffres n’ont jamais eu une chance de durabilité et sont retombés sur terre. Tout comme le score des Knicks (117,0 points par match en octobre contre 102,3 en novembre). Ils pourraient utiliser une régression positive pour remettre l’offensive en ordre et se donner une meilleure chance de gagner.

Juste un match dans le nouveau mois, les Knicks ont affiché une certaine amélioration; Randle a marqué 30 points efficaces tandis que les Knicks ont obtenu 115 points en équipe lors d’une défaite contre les Bulls. Ils seront dans une bonne position à l’avenir s’ils peuvent pomper ce genre de chiffres.

