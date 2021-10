Les Knicks ont de nouveaux tours dans leurs manches

Après que leur attaque se soit échouée lors d’une défaite en séries éliminatoires au premier tour contre les Hawks au milieu d’un chantier de construction de cavaliers en briques, les Knicks ont entamé l’été avec un but en tête. Il ne s’agissait pas de chasser le gros gibier pour une superstar, comme tant de front office new-yorkais ont essayé (et échoué) de le faire dans le passé, mais quelque chose de plus modeste : ajouter plus de tirs et de jeu en dribble. Ils ont ouvert le chéquier en agence libre, dépensant un peu moins de 91 millions de dollars cet été pour importer la zone arrière de départ des Celtics 2020-21 dans le but exprès de s’assurer que, la prochaine fois qu’ils seront confrontés à une situation incontournable, leur suite de les options offensives incluraient quelque chose au-delà de Julius Randle allant un sur cinq.

Eh bien, ce n’est qu’une nuit, et ça n’a probablement pas été exactement comme Tom Thibodeau l’avait rédigé. Mais lorsque les Knicks ont eu besoin de seaux contre Boston dans le temps de crise prolongé d’une palpitante victoire de 138-134 en double prolongation mercredi, ils avaient un plan B – et un sacrément bon, en plus.

Ce n’est pas seulement qu’Evan Fournier s’est effondré lors de sa première au Madison Square Garden, marquant 32 points – égalant un sommet en carrière et établissant un nouveau record pour les débutants des Knicks – sur un tir de 13 pour 25 avec six rebonds, quatre interceptions. , trois passes décisives et un contre. (Seul un non-Randle Knick a marqué 32 points ou plus dans un match toute la saison dernière ; un match dans la nouvelle campagne, New York l’a déjà égalé.) en 13 essais, dont cinq à la dernière minute du temps réglementaire et des prolongations, dont un vainqueur calme à souhait sur un set pick-and-roll espagnol avec 56,0 secondes à jouer en double OT.

Plus intéressant, cependant, et plus révélateur des espoirs des Knicks pour la saison à venir, était le comment de la grande soirée de Fournier.

Le gardien de tir remplacé par Fournier, Reggie Bullock, a été formidable pour les Knicks tout au long de la saison régulière 2020-21, jouant une excellente défense de périmètre tout en tirant à 41% de la plage de 3 points sur 6,1 tentatives par match. Ce que les Hawks ont exploité pendant les séries éliminatoires, cependant, c’est que le jeu de Bullock repose presque entièrement sur le tir: il n’a tenté que 10 tirs à 3 points sur toute la saison régulière et les séries éliminatoires, n’a enregistré que 105 passes décisives en plus de 2 100 minutes, et il manquait la poignée et secouait le rebond pour faire payer aux adversaires le stationnement de défenseurs plus petits et plus faibles (hé, Trae Young) sur lui en faveur de Randle, RJ Barrett ou Derrick Rose.

Fournier, quant à lui, a suffisamment de créativité et de capacité de jeu pour briser les couvertures qui ont brisé les Knicks en séries éliminatoires. Duck sous les écrans sur lui – comme Boston l’a fait à plusieurs reprises mercredi – et il s’arrête pour tirer. Devenez trop frénétique en essayant de le faire sortir de l’arc, et il met la balle sur le pont pour vous dépasser dans la peinture. Mettez un gros homme sur lui sur le périmètre et il utilise sa rapidité pour amener le ballon jusqu’au bord; mettez-lui une garde plus petite et le Français de 6 pieds 7 pouces cherche à utiliser son avantage de taille pour créer un bon look.

Même avec Randle de retour, Rose a re-signé et Barrett poursuivant son développement, les Knicks avaient besoin d’un autre gestionnaire de ballon avec la taille, les compétences et la confiance nécessaires pour briser un premier équipier All-Defensive comme Marcus Smart hors du dribble; se faufiler autour d’un bloqueur de tir colossal comme Robert Williams III; ou pour poster un garde plus petit comme Dennis Schröder, tirer de l’aide et lancer une passe croisée directement dans la poche de tir d’un coéquipier en attente pour un triple à déclenchement rapide. Maintenant, ils en ont un :

Randle portera toujours la charge ; la sélection de la deuxième équipe All-NBA et le nouvel homme de 117 millions de dollars sont sortis forts de la porte mercredi, avec 35 points, huit rebonds, neuf passes décisives et trois blocs. Mais avec Fournier marquant ou aidant sur 20 des 29 derniers points de New York, Randle n’a pas eu à tout faire tout seul dans la dernière ligne droite et, encourageant, ce n’était pas toute l’aide offensive dont il disposait.

Randle et Obi Toppin ont partagé le terrain pendant seulement 39 minutes au cours de la saison 2020-21 et pendant seulement six minutes dans la série des Hawks – une fonction de Thibodeau préférant jouer un véritable centre à des fins défensives, et de Toppin ayant clairement un long chemin aller pour s’imposer comme un joueur fiable et serviable au niveau NBA. Mais avec Nerlens Noel mis à l’écart par une blessure au genou, Taj Gibson absent pour la naissance de son enfant et Boston jouant petit à l’avant, Thibs a donné du fil à retordre au combo Randle-Toppin… et Obi a sprinté avec :

Le deuxième a marqué 14 points en 28 minutes, la plupart d’entre eux étant donné qu’il a senti une opportunité de chasser une attaque précoce contre une défense de Boston en marche arrière et de remonter le cul sur le terrain. Les Knicks en tant qu’équipe ont récolté en moyenne 8,9 points de contre-attaque par match la saison dernière, bon dernier de la ligue. Toppin a marqué quatre seaux de transition à lui seul mercredi.

Cette injection d’attaque instantanée, combinée à une agitation défensive engagée, a aidé la zone avant de la petite balle à tenir le coup : New York a devancé Boston de 10 points en 16 minutes avec Randle et Toppin au sol. Si Toppin est capable de s’appuyer sur cela avec plus de contributions dans le demi-terrain et sur le côté défensif, poursuivant le développement qui a commencé à la fin de la saison dernière, Thibs pourrait avoir du mal à le garder hors du terrain même s’il dispose de tous ses centres. .

Ce n’était pas une relance parfaite pour les Knicks new-look. Le retour à la maison très attendu de Kemba Walker a connu un début difficile, avec une marque de 0 pour 4 à l’intérieur de l’arc (y compris deux tentatives bloquées), quelques difficultés secouant les défenseurs de Boston du dribble et une série d’erreurs en fin de match – deux revirements dans les 30 dernières secondes et une crampe cérébrale défensive sur un désastre d’équipe complète d’une dernière possession, qui a aidé les Celtics à forcer les prolongations. Lorsque Randle a déclaré aux journalistes plus tôt cette semaine qu’il s’attendait à un « chaos » lorsque les fans reviendront au MSG lors de la soirée d’ouverture, ce n’était probablement pas ce qu’il avait en tête :

Avec Walker et Rose s’imprégnant de la part du lion des minutes avec le ballon, le gardien de deuxième année Immanuel Quickley a vu ses opportunités et son efficacité diminuer, n’enregistrant que huit minutes tranquilles dans une affaire de 58 minutes. Barrett a eu du mal à se mettre sur la bonne voie, sans but en première mi-temps avant de trouver son rythme pour terminer avec 19 points en 47 minutes.

Avec Barrett gardant Jayson Tatum et Bullock partis, New York a eu du mal à trouver un deuxième stoppeur capable de tout faire avec Jaylen Brown, qui a marqué un sommet en carrière de 46 points contre les défenseurs du périmètre des Knicks surclassés. Alors que Barrett a fait le travail de Yeoman en essayant de mettre Tatum mal à l’aise, Boston aurait peut-être remporté une victoire en régulation si Tatum n’avait pas eu l’un des matchs les plus réussis de sa carrière: 7 contre 30 au sol, dont un 5 contre 20 marque sur les tirs classés comme « ouverts » ou « grands ouverts » par les données de suivi de NBA.com. Et bien que la défense des Knicks ait prospéré la saison dernière en partie grâce à la possession de la meilleure défense à 3 points de la ligue, vous devez imaginer que, sur une période suffisamment longue, autoriser 57 tentatives de balle longue n’est pas exactement la formule préférée de Thibs pour la défensive. Succès.

Ils s’en sont tirés, cependant, grâce à la partie du plan que New York espère suivre: Randle restant un buteur et animateur All-Star, cette fois avec plus d’aide, plus de jus et plus de points venant d’ailleurs. Les Knicks ont accordé 134 points, obtenu 21 points sur 23 tirs de leurs meneurs et gagné. La variété est le piment de la vie ; c’est aussi très pratique si vous essayez de gagner un match de ballon.

