Les Knicks ont raté une pause en raison de fondamentaux médiocres, pas d’analyses

On dirait que chaque ligue sportive professionnelle aura traversé sa révolution statistique et les dommages résiduels qui l’accompagnent. La Major League Baseball a été le premier site de ce champ de bataille à la suite de « Moneyball », qui a amené les fans de baseball à se disputer pour savoir si les promenades sont bonnes (oui !) Et les caries sont mauvaises (généralement !). Cela s’est répercuté sur la NFL quant au moment d’y aller au quatrième essai contre un botté de dégagement ou sur le terrain ou quand essayer la conversion à deux points contre le point supplémentaire.

En NBA, le débat tourne autour des trois points.

La NBA tire beaucoup plus de trois points maintenant qu’il y a 10 ans. Le pourcentage de coups que les équipes tirent à partir de trois augmente pratiquement chaque année. Les traditionalistes déplorent tous les trois points pour avoir ruiné le déroulement du jeu, les critiques les plus sévères proposant parfois que tout cela soit de la faute de Stephen Curry.

Le débat a refait surface mardi soir lors du match New York Knicks contre Indiana Pacers. À un moment donné du quatrième quart, alors que New York menait par trois, le jeune garde Immanuel Quickely a laissé passer un lay-up potentiel pour sprinter vers la ligne des trois points pour décrocher un trois points.

J’étais sur le point d’applaudir Quickley pour ne pas avoir fait un mauvais lay-up sur le deux contre un, mais il court jusqu’en haut de la ligne des trois points pour laisser un lancer. Toppin doit abandonner cette balle à mi-terrain, il y a de fortes chances qu’il en tire un dunk. pic.twitter.com/HjT4pvfdcM – Mo Dakhil (@MoDakhil_NBA) 5 janvier 2022

C’est un mauvais match de basket à plusieurs niveaux, et pas seulement parce qu’il s’est soldé par un match raté à trois. Il s’agit moins de l’afflux actuel de tirs à trois points dans la ligue, que de fondamentaux bâclés et de la méconnaissance de votre personnel.

Lorsque le grand homme des Knicks, Obi Topping, a dribblé à travers le demi-terrain après avoir obtenu un vol, les Knicks ont eu une pause à deux contre un. Cela devrait entraîner un layup 100 pour cent du temps s’il est correctement exécuté. Les Knicks n’ont pas exécuté correctement. Passons en revue les nombreux problèmes :

Toppin doit passer ce ballon plus tôt. Il avait l’impression qu’il tentait de terminer la pièce lui-même avant que les Pacers n’essaient de le préparer à la charge. Au moment où il a finalement envoyé le ballon à Quickley, Indiana avait un autre défenseur dans le court pour contester le tir. Toppin a également lancé la passe légèrement derrière Quickley, ce qui a tué tout l’élan qu’il aurait eu pour aller au panier. Quickley aurait pu aider sa propre cause mais en prenant un angle plus large par rapport au panier. En remplissant la voie si près de Toppin, Quickley a donné à la défense un moyen plus facile de contester le tir. S’il rapproche le sol de la ligne de touche droite puis s’y précipite, alors les Knicks ont probablement un lay-up.

Voici où Quickley a attrapé la balle :

Peut-être qu’il aurait pu monter tout de suite, mais avec la passe derrière lui, il est possible qu’il se soit fait bloquer. Quelques autres choses à garder à l’esprit ici :

Il semble que Quickley craignait que Domantas Sabonis ne bloque son tir. Sabonis est un très bon joueur, mais ce n’est pas vraiment un excellent protecteur de jante. Si Quickley monte avec sa droite, il est fort probable que Sabonis le fasse une faute ou souffle sur le concours. Quickley lui-même n’est pas un grand finisseur. Il ne fait que 54 pour cent de ses tentatives sur la jante cette saison et ne prend que huit pour cent de ses tentatives à moins de trois pieds. Quickley est dans la ligue en raison de sa capacité de tir de traction … mais il a également une année de baisse à tirer le ballon lors de sa deuxième saison par rapport à son année recrue.

Quickley prend ensuite un trois points avec zéro coéquipier sous le panier pour obtenir un rebond. Pas idéal.

Il ne s’agit pas autant de « l’analyse qui ruine le jeu » que d’un fastbreak mal géré. L’entraîneur des Knicks, Tom Thibodeau, va être obsédé par cela pendant des jours. Heureusement, les Knicks ont gagné quand même, 104-94, avec Quickley versant 11 points (sur 3 tirs sur 10).

C’est certainement du mauvais basket. Ne blâmez pas trop les mathématiques pour cela.