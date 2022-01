Les Knicks passent les Spurs au rythme de RJ Barrett

victoire de Knicks de New York en vue de San Antonio Spurs par 111-96 qui rapproche les hommes de Tom Thibodeau de la zone de jeu de l’Association Est. Hier, victoire confortable face à des Spurs fatigués qui font le tour de l’Atlantique. RJ Barrett a été de loin le meilleur du match avec 31 points. Evan Fournier est allé jusqu’à ses 18 ans et Alec Burks a récolté 16 points. Julius Randle a récolté 2 points et 12 rebonds. Dans ceux de Gregg Popovich, le meilleur était Dejounte Murray avec 24 points.

