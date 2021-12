Les Knicks perdent contre les Celtics lors du retour de Kemba Walker dans la rotation de Thibodeau

Knicks de New York Il a encore perdu ce matin, et compte déjà six défaites lors de ses 10 derniers matchs, et 17 au total lors de la saison NBA 2021/22. La franchise Big Apple est tombée contre Celtics de Boston (15-15) à 107-114, la nuit où Kemba Walker est revenu dans la rotation de Tom Thibodeau en raison du fléau de victimes dû aux protocoles COVID-19 dans la main-d’œuvre.

Bien que le meneur des Knicks n’ait pas mal joué (29 points et trois passes étant le meilleur de son équipe), la performance de Walker n’a pas été d’une grande utilité contre quelques bons « Jays » (Tatum avec 25 points et neuf rebonds, et Brown avec 23 points et cinq passes décisives), mais surtout à cause de l’explosion de Josh Richardson depuis le banc (MVP avec 27 points et 5-7 en triple, 71,4% T3).

Notre @gatorade Player of the Game va à @ J_Rich1 lors de sa soirée de haute saison ☘️ pic.twitter.com/x16sFEzwD1 – Boston Celtics (@celtics) 19 décembre 2021