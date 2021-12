Les Knicks perdent contre les Raptors de Toronto et ne lèvent toujours pas la tête dans la Conférence Est

Mérite Triomphe de rapaces de Toronto face à Knicks de New York (87-90) pour continuer à rêver des playoffs NBA. La franchise canadienne a battu la Grosse Pomme pour les dépasser au classement et prendre la 11e place avec une fiche de 12-14, et un demi-match derrière les places de jeu.

Gary Trent Jr (24 points et trois interceptions) et la recrue Scottie Barnes (12 points, 15 rebonds, trois passes décisives et deux interceptions) ont fait couler encore plus de Knicks qui ne peuvent pas lever la tête. On compte déjà sept défaites sur ses 10 derniers matchs, et avec le sentiment d’avoir perdu la version All Star de Julius Randle (ce soir seulement 13 points et seulement neuf tentatives de tirs au panier).

Match complet de Scottie Barnes ce soir : 12 points 15 CER 3 AST 2 STL 2 NOIR Il est la deuxième recrue des Raptors avec un match 10/15/2/2/2. L’autre était Tracy McGrady. pic.twitter.com/NOVXzugyYN – StatMuse (@statmuse) 11 décembre 2021