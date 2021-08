Les Knicks présentent Evan Fournier et Kemba Walker avec style

Les Knicks de New York ils ont terminé quatrième l’an dernier dans la Conférence Est. Après plusieurs saisons décevantes, ils ont finalement réussi à terminer une année passionnante pour les fans de Madison Square Garden. Aujourd’hui, pour tenter de poursuivre un projet gagnant, ils ont signé deux pièces qui devraient donner à l’équipe un saut de qualité. Deux joueurs que l’on connaissait déjà allaient signer pour ceux de la Grosse Pomme débarquent officiellement. Ils ont tous les deux joué pour les Boston Celtics la saison dernière : Kemba Walker et Evan Fournier. La base est particulièrement illusoire : new-yorkaise et idole locale. On verra s’il est en mesure de répondre aux attentes.

New York, il est temps d’accueillir vos New Knicks. Connectez-vous à @MSGNetworks pour la conférence de presse en direct à 11 h HE ! pic.twitter.com/sUIrS9KWet – NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 17 août 2021