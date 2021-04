Les Knicks pressent Sion et les Kings abandonnent dans l’Ouest

C’est ainsi que l’Occident se déplace, là où se définit le combat pour le jeu: les Blazers ne sont toujours pas en sécurité alors que les Lakers restent à flot pendant les longues semaines sans LeBron James ou Anthony Davis. Les Mavericks ont longtemps été à la septième place, avec un œil sur les Grizzlies (qui sentent aussi le jeu) et un autre sur les deux à l’avant, juste au cas où. De ce lot, en théorie, deux des quatre (de la septième à la dixième) sortiront qui joueront les qualifications pour les deux dernières places des séries éliminatoires.

Les deux autres? Parfois, il semble que personne n’en veut. Les Spurs ont perdu à Toronto contre certains Raptors sous les plus bas et restent dixièmes (26-27), en négatif et marquant maintenant la frontière derrière certains Warriors qui ont 27-28, récupérés sur le dos de Curry après quelques défaites désastreuses. Le seul poursuivant commence à être les Pélicans, qui trébuchent à chaque fois qu’ils semblent redresser le cap: défaite à domicile contre les Knicks et 25-30, deux matchs désormais des Spurs. Parce que les rois ont abandonné. Catastrophe à domicile contre les Wizards, huitième défaite consécutive et 22-32, quatre et demi derrière les Spurs et match ce soir, dos à dos, contre les Suns. Pire look, impossible.

À l’Est, les Raptors et les Wizards (après avoir battu les Spurs et les Kings) sont les deux chasseurs de la 10e place, encore moins chers: maintenant 22-32 les Bulls, 22-34 les Raptors et 20-33 les Wizards. La faiblesse de la pauvre Conférence leur donne des vies infinies, quoi qu’il arrive. Et la crise des Bulls depuis l’arrivée de Vucevic (un 3-8 inattendu en onze matchs avec le centre) a ouvert un combat à trois pour une place. Les Raptors, sans Kyle Lowry, Fred VanVleet, Gary Trent et DeAndre ‘Bembry, ont battu les Spurs avec beaucoup de mérite (117-112) dans ce qui a fini par être un duel de muscle et de force à l’intérieur contre des points à l’extérieur. Les Raptors ont utilisé de gros quintettes, de force, avec Anunoby (22 points) à l’extérieur et Siakam percutant (20 + 11), accompagnés de Boucher, deux nouveaux venus comme Birch (14 + 6) et Gillespie (9 + 8) et la recrue Malachi Flynn, qui va en faire plus (16 + 7 passes) au fil de la saison. Dans les Spurs, ils ont fait des triples Derrick White (6/11 pour 25 points) et Patty Mills (5/11 pour 23), et DeRozan a ajouté 19 points et 11 passes décisives, avec des tentatives au dernier quart contre son ancienne équipe, un dernier quart dans le que Flynn avait huit points.

La perte des Spurs a ouvert une porte que les Pélicans n’ont pas franchie, qui se sont écrasés (106-116) contre le mur de bouclier de Tom Thibodeau et de son enragé, et excellent, Knicks, qui ont 29-27 et sont septièmes à l’Est. dans une saison brillante. Julius Randle est retourné dans ce qui était sa maison pendant une saison et l’a fait de façon remarquable, comme presque tout dans ce parcours: 32 points, 8 rebonds, 5 passes et 5/8 en triples. Au final avec plus d’impact que Zion Williamson, qui a terminé avec 25 points, 8 rebonds et 7 passes décisives. Et il a subi une défense formidable, une marque Thibodeau, un mur dans la surface et une pression de l’extérieur pour lui retirer le ballon des mains. Si les pélicans veulent évincer le créateur Zion qui brille si fort dans ce rôle ces dernières semaines, ils doivent l’entourer de tireurs. Cette fois, 6/28 en triple pour Van Gundy, malgré le fait qu’il y ait presque toujours deux ou trois joueurs solos, en théorie ceux en charge du déchargement de Zion. Ingram a marqué 28 points mais n’a pas bien tiré et le reste était très peu contre les Knicks à nouveau en fer, cette fois avec RJ Barrett mauvais mais avec 3s de Bullock et contribution du banc: Quickley, Derrick Rose … et Burks, qui il a marqué 11 de ses 21 points au quatrième quart.

Le dernier acte est arrivé à Sacramento, où les Kings ont diffusé leurs misères actuelles, ont fini désespérément avec les arbitres et ont donné la victoire à certains sorciers (111-123) en ce moment plus vivants. Les deux équipes ajoutent 33 défaites, mais l’Est est plus permissif et la dynamique est différente. Les Wizards grattent où ils peuvent, poussés par Bradley Beal (31 points) et un Russell Westbrook à plein régime: 25 + 15 + 11, six triple-doubles d’affilée, 24 en saison et 170 en carrière, déjà à peine onze. derrière un Oscar Robertson dont le record (181) pourrait chuter cette saison. Les hommes de Brooks ont profité de la terrible défense des Kings, un désastre constant, pour marquer 42 points au premier quart (31-42) et assurer la victoire à la fin, alors que les hommes de Luke Walton étaient entrés pleinement dans le match (76-82) ). Mais il n’y a pas moyen: ce sont huit défaites d’affilée et 20 en 31 matchs puisque, il y a environ deux mois, les Kings en ont remporté six sur sept et semblaient sur la voie de la résurrection. Rien n’est plus éloigné de la réalité.