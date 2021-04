Les Knicks refusent de partir ⋆ .

Écoutez, si vous voulez, vous pouvez vous concentrer sur qui ne jouait pas au Madison Square Garden lundi soir. Anthony Davis ne jouait pas au Garden. Il s’est blessé au mollet en février, ne rejoindra pas les Lakers avant quelques semaines. Les Lakers l’ont manqué, vous pariez.

LeBron James ne jouait pas au Garden. Il s’est blessé à la cheville en mars. Il a raté 12 matchs. Il leur manque aussi. Les Lakers ont une fiche de 5-7 dans ces matchs, absents de deux des cinq meilleurs joueurs de la planète Terre. Ils sont diminués. Ils sont blessés. Ils ne ressemblent pas à l’équipe qui a remporté le titre NBA l’automne dernier ou qui le défendra cet été.

Si vous voulez, bien sûr. Concentrez-vous là-dessus.

Mais il y avait une autre équipe au Garden lundi soir, et pour le moment c’est à nouveau une équipe gagnante et une fois de plus digne de l’attention des quartiers amateurs de basket de la ville.

Les Knicks ont battu les Lakers 111-96, et ils ont 28-27, et ils ont fait un autre pas en avant pour se solidifier à l’intérieur de la ligne de coupe à 10 équipes pour jouer un peu de basket supplémentaire à partir du mois prochain. Ils continuent à jouer avec la falaise, continuent de rouler le long du bord, continuent de menacer de basculer.

Et d’une manière ou d’une autre, ne le faites jamais.

«Cette équipe a une croyance», a déclaré l’entraîneur des Knicks Tom Thibodeau lundi, peut-être une demi-heure après que son équipe ait renvoyé la plupart de la foule à la maison heureuse et la partie des Lakers (probablement 25%) à la maison pour se demander à quoi ressemblera leur équipe quand l’université est de retour intacte. «Nous pouvons y arriver.»

Il y a six jours, les Knicks avaient l’air de fuir finalement trop de pétrole après avoir dépensé autant d’énergie pour essayer de rester pertinents, de rester compétitifs, de rester dans une fourchette de 0,500. Ils ont perdu dos à dos les moulins d’estomac à Brooklyn et à Boston par un total de quatre points, puis ont traîné Memphis par 13 à 6 minutes et demie de la fin.

Julius Randle discute avec Anthony Davis après le match des Knicks de lundi.

S’ils étaient sur les neuf derniers, ils pulvériseraient leurs disques, couperaient leurs fers et sentiraient le sable, et l’un de leurs partenaires de jeu devrait légalement mentionner que «les roues tombent».

Sauf que les roues ne sont pas tombées.

Pas vendredi, quand ils ont enchaîné les 11 ½ minutes les plus importantes de la saison dans la dernière ligne droite et en prolongation contre les Grizzlies. Pas dimanche, quand ils ont essayé d’offrir un jeu aux Raptors avant de le voler à la fin. Et pas lundi, quand ils ont regardé les vêtements vintage en or des Lakers – toujours imposants, peu importe qui les porte – et les ont chassés du jardin – deux jours après que les Lakers aient évacué les Nets du Barclays Center.

«Vous allez étape par étape», a déclaré Thibodeau. «Certains de ces matchs auxquels nous avons échoué à la fin ont été extrêmement bons. Nous constatons un niveau d’intensité différent au fur et à mesure que nous avançons et espérons que nous pourrons apprendre au fur et à mesure. Vous êtes renversé, vous devez vous relever, vous épousseter et partir.

Julius Randle a eu un double-double ho-hum (34 points, 10 rebonds), mais une nuit où les lois de la probabilité ont finalement rattrapé RJ Barrett (sept points, à seulement 2 pour 11 du terrain), il y avait Elfrid Payton joue son meilleur match depuis des semaines, 20 points et un score de plus-27 en 27 minutes. Il y avait Nerlens Noel, dictant le récit défensif. Il y a eu une visite du millésime Derrick Rose, 14 points en 20 minutes électriques.

Surtout, il y avait une granularité qui est devenue une partie si essentielle de l’ADN de l’équipe. Il n’y a probablement jamais eu auparavant de banc des Knicks aussi animé, ni de liste qui insiste pour que l’amour se répande.

Même Randle, régulièrement sérénade avec des chants de “MVP!” maintenant qu’il y a des gens autorisés à témoigner de sa magnifique saison a admis que les mantras sont «cool» mais aussi que «gagner est ce qui nous motive».

Payton a déclaré: «Nous sommes tous achetés. Nous sommes tous enfermés. Nous voulons tous que le prochain homme réussisse bien. Tout le monde joue les uns pour les autres, il n’y a pas d’agendas personnels. Un But.”

Il arrivera un moment où l’élément bien-être de la saison ne suffira pas, où la réalité s’immiscera dans le plaisir de voir cette équipe monter et descendre et se relever pendant quatre mois. Peut-être que cela reste à venir dans le bilan de la saison régulière, qui reste perfide. Peut-être que c’est au-delà.

Écoutez, si vous voulez, vous pouvez attendre que l’autre chaussure tombe ou que le ciel tombe. Ou vous pouvez simplement profiter de la balade. Et soyez honnête: ce n’est jamais une mauvaise chose de voir les Lakers quitter le sol du mauvais côté du trait d’union. Peu importe qui est à l’intérieur de l’uniforme.