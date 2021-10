Les Knicks remportent une victoire palpitante en double OT contre leur rival Celtics en ouverture

Les Knicks voulaient plus d’offensive pendant l’intersaison et l’ont obtenu. Mais cela a eu un coût pour leur défense et la course à sensations d’ouverture de la saison de mercredi a montré qu’ils devront encore consolider cette partie de leur jeu.

Après avoir perdu 11 points d’avance dans les 3h44 finales du règlement, les Knicks ont tout de même réussi à survivre à une course de montagnes russes en double prolongation, 138-134 contre les Celtics alors que Julius Randle a marqué 35 points et le nouveau venu Evan Fournier a ajouté 32 dans un début étincelant dans un jardin chargé.

Randle a un partenaire. Fournier a marqué le feu vert à 3 points avec 56 secondes à jouer dans la deuxième prolongation.

C’était la survie, mais à la fin, les débuts de Kemba Walker ont été gagnants contre son ancienne équipe alors que les Knicks ont résisté aux 46 points de Jaylen Brown – 20 au premier quart.

Fournier, que les Knicks ont acquis lors d’un échange avec Boston, et Randle ont été énormes lors de la deuxième prolongation pour repousser les Celtics. Fournier était 13 sur 25 sur le terrain et 6 sur 13 sur 3.

Un fan des Knicks célèbre après qu’Evan Fournier, qui a marqué 32 points, ait marqué 3 points lors de la victoire 138-134 des Knicks contre les Celtics en double prolongation.NBAE via .

Walker était la chèvre sur un jeu clé qui leur a presque coûté cher. Les deux lancers francs de Randle ont porté l’avance à trois points avec 4,8 secondes à jouer au quatrième.

Dennis Schroder des Celtics est rentré vers Jayson Tatum, qui a glissé, a retrouvé son équilibre pour envoyer une longue passe à Marcus Smart. Walker a mis du temps à se précipiter vers lui et un Smart grand ouvert a percé le pointeur à 3 points pour envoyer le jeu en prolongation. Et, finalement, deux heures supplémentaires.

Julius Randle, qui a marqué 35 points, célèbre lors de la victoire des Knicks. NY Post: Charles Wenzelberg

Walker, le natif du Bronx qui a reçu une ovation enthousiaste dans les intros d’avant-match, était utilisable offensivement avec 10 points, trois passes et huit rebonds en 35 minutes, mais a été bâclé avec deux revirements dans la dernière minute du règlement.

L’entraîneur des Knicks, Tom Thibodeau, a retiré Walker lors de la deuxième prolongation pour Derrick Rose, qui a eu une soirée de repos.

Mais les Knicks – comme ils l’ont fait toute la saison dernière – ont trouvé un moyen de gagner avec un nouveau coup de pouce de Fournier.