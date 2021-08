Les Kooks partagent qu’elle bouge à sa manière

Pour célébrer le 15e anniversaire de leur album À l’intérieur / À l’intérieur, The Kooks a publié une réédition en édition spéciale du projet. La sortie s’accompagne d’un nouveau clip pour “She Moves In Her Own Way”

Réalisé par Diane Martel, le visuel renvoie à un jeune groupe aux yeux brillants célébrant la sortie et le succès de leur premier album sur la route. La vidéo met en lumière l’ère des groupes indépendants britanniques dont les Kooks étaient des figures très importantes.

« Nous sommes ravis que Inside In/Inside Out ait été réédité pour célébrer son 15e anniversaire », a déclaré Luke Pritchard de The Kooks. “Cela rappelle tellement de bons souvenirs de nos débuts en tant que groupe et nous avons hâte de le célébrer à nouveau en tournée l’année prochaine.”

Inside In / Inside Out est sorti à l’origine en 2006. Le premier album du groupe est en tête du classement des albums officiels du Royaume-Uni et a depuis recueilli plus de 1,3 milliard de flux sur Spotify uniquement. L’album a trouvé des succès dans “She Moves In Her Own Way”, “Seaside” et le single Top Five du groupe “Naive”.

La réédition anniversaire présente des versions alternatives des morceaux de l’album “Seaside” et “Ooh La” ainsi que les démos studio originales de “Sofia Song”, “Matchbox” et “Something To Say”. Le groupe a également partagé des démos en studio et des démos acoustiques de chansons comme “Theory of a Pop Star” et “Constantine’s Love”.

La réédition comprend également une pochette de 8 000 mots basée sur de nouvelles interviews avec les membres originaux du groupe.

Pour la toute première fois, The Kooks interprétera Inside In / Inside Out dans son intégralité devant un public en direct. La tournée anniversaire débutera en janvier 2022 avec dix dates à travers le Royaume-Uni. La tournée se terminera par deux nuits à la O2 Brixton Academy de Londres en février. Les informations sur les billets sont disponibles sur le site officiel du groupe.

Diffusez ou achetez Inside In / Inside Out.