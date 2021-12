Les LA Rams cassent un dérapage de 3 matchs, roulent sur Jacksonville 37-7

Cooper Kupp, Van Jefferson et Odell Beckham Jr. ont capté des passes de touché de Matthew Stafford, et les Rams de Los Angeles ont mis fin à leur séquence de trois défaites consécutives avec une victoire de 37-7 sur les Jaguars de Jacksonville dimanche.

Stafford a réussi 295 verges tandis que Sony Michel s’est précipité pour 121 verges et un score pour les Rams (8-4), qui ont rebondi après un mois de novembre sans victoire avec un solide effort global contre un adversaire en difficulté. Kupp a eu sa 100e réception d’une saison remarquable parmi ses huit attrapés pour 129 verges.

Stafford a également retrouvé la forme, jouant au football sans chiffre d’affaires après avoir donné le ballon à six reprises au cours du dérapage de trois matchs qui menaçait de faire dérailler les plans des éliminatoires des Rams. Los Angeles n’a toujours jamais perdu quatre matchs de suite au cours de la demi-décennie de l’entraîneur Sean McVay.

La recrue Trevor Lawrence a récolté 145 verges pour les Jaguars (2-10), qui ont perdu quatre matchs de suite.

Jacksonville a retourné le ballon à deux reprises et a lutté pour que quelque chose se passe offensivement contre la défense étoilée de LA, ne gérant que 197 verges au total. Cette défaite signifie qu’Urban Meyer perdra au moins deux fois plus de matchs au cours de sa saison recrue dans la NFL qu’il ne l’a jamais fait au cours de ses 17 saisons en tant qu’entraîneur-chef au niveau collégial.

Jalen Ramsey a réussi trois plaqués et a récupéré un échappé lors de l’entraînement d’ouverture contre son ancienne équipe des Rams, qui a confortablement remporté ce qui semblait être le match le moins intimidant restant sur un calendrier difficile. Los Angeles doit encore faire des voyages en Arizona, à Baltimore et au Minnesota ainsi que deux matchs de la NFC West à domicile.

Michel était le dos vedette des Rams avec Darrell Henderson en uniforme mais apparemment indisponible en raison d’une blessure à la cuisse. Il a couronné le seul TD des Rams en première mi-temps avec une course de 5 verges. Michel a terminé avec la première performance de 100 verges au sol des Rams toute la saison.

La défense de Jacksonville s’est accrochée tout au long de la première mi-temps, empêchant les Rams de convertir l’un de leurs six troisièmes essais et forçant Matt Gay de LA à marquer trois buts sur le terrain.

La défense des Rams a dominé l’offensive de Lawrence en première mi-temps, à l’exception d’un tir de 73 verges qui a culminé avec la course d’un TD de Carlos Hyde.

Les Rams ont pris le contrôle après la mi-temps avec deux longs touchés couronnés par la prise de touché de 29 verges de Kupp et la prise de but de 2 verges de Jefferson à l’arrière de la zone des buts.

La huitième réception de Kupp était sa 100e de la saison, le plaçant aux côtés d’Isaac Bruce et Torry Holt comme les seuls receveurs des Rams à franchir le cap. Bruce a établi le record de la franchise avec 119 prises en 1995.

DES DÉBUTS ÉTOILÉS

Les deux acquisitions prisées des Rams en mi-saison ont finalement pu jouer au SoFi Stadium pour la première fois, et les deux ont contribué à la victoire.

Beckham a effectué une réception précoce de 27 verges avant son attrapé d’un TD de 1 verge au début du quatrième quart, battant Nevin Lawson pour un entre-deux.

Le secondeur Von Miller n’a eu qu’un seul tacle pour la défaite, mais il a été actif en tirant des bloqueurs tandis que la ruée vers les passes des Rams a mis Lawrence mal à l’aise pendant la majeure partie de la journée.

BLESSÉE

Le centre des Rams, Brian Allen, s’est blessé au genou lors de leur premier tir de mêlée et n’est pas revenu. Coleman Shelton a pris le relais. … Le garde gauche des Rams, David Edwards, s’est blessé au pied plus tard lors de leur premier entraînement, mais est finalement revenu. … Jaguars C Brandon Linder s’est blessé au dos. … La recrue des Jags, CB Tyson Campbell, s’est blessée à l’abdomen au troisième quart.

SUIVANT

Jaguars : au Tennessee dimanche prochain.

Rams : en Arizona pour le match de lundi soir le 13 décembre.