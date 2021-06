Les laboratoires de langues numériques aident les étudiants à accroître leur maîtrise et leur maîtrise des langues ; Voici comment

Avec une structure d’apprentissage basée sur le plaisir, il offre aux étudiants une solution efficace avec un programme académique structuré pour créer un environnement bidirectionnel dans la salle de classe grâce à une immersion linguistique complète.

Par Kiran Dham,

Les langues ont été le pouls de la communication et ont le pouvoir de connecter diverses cultures, rassemblant les gens. L’apprentissage des langues ouvre sans aucun doute de nouvelles opportunités et vous donne un avantage dans cette ère concurrentielle. La communication et la connexion sont devenues d’une importance suprême aujourd’hui pour créer une carrière réussie. Ainsi, les instituts et collèges d’éducation ont commencé à se concentrer sur le développement des langues en tant que compétences parmi les apprenants.

Les laboratoires de langues numériques jouent un rôle important dans l’autonomisation et l’amélioration du processus d’apprentissage des langues en créant un environnement d’apprentissage doté d’une technologie assistée par un contenu linguistique avancé ainsi que des postes de travail, des PC, des casques, etc. de qualité supérieure. Cette solution unifiée donne à tout votre espace un lifting moderne avec son design contemporain et sa qualité de construction haut de gamme. Le laboratoire propose un contenu de laboratoire de langues axé sur les résultats pour l’anglais, le sanskrit et l’hindi, dépendant entièrement des besoins de l’utilisateur. Ces laboratoires sont une aide technologique à l’apprentissage et disposent de nombreuses installations avancées qui peuvent aider les étudiants à améliorer leur maîtrise d’une langue.

La pertinence du laboratoire de langues numériques

Alors que la technologie a transformé les méthodes pédagogiques actuelles, son impact sur l’apprentissage des langues est inégalé. La fusion de l’apprentissage des langues et de la technologie a conduit à la création d’une solution pionnière appelée Digital Language Lab. Les laboratoires de langues numériques font de l’apprentissage une expérience très différente et engageante, offrant un changement bienvenu par rapport aux méthodes d’enseignement traditionnelles et se concentrant davantage sur la mise en œuvre pratique des concepts linguistiques. .

Avec une structure d’apprentissage basée sur le plaisir, il offre aux étudiants une solution efficace avec un programme académique structuré pour créer un environnement bidirectionnel dans la salle de classe grâce à une immersion linguistique complète. Les laboratoires de langues encouragent l’instructeur ainsi que l’apprentissage à son rythme en équilibrant la bonne fusion de la technologie traditionnelle et de la technologie, offrant aux étudiants un environnement d’apprentissage propice et ciblé pour augmenter le rythme de compréhension et d’apprentissage individuel.

Il est conçu pour motiver et engager les étudiants avec son interface riche en audiovisuel et ses exercices interactifs pour développer la maîtrise d’une langue. L’interface a été conçue sur mesure avec un contenu et des évaluations visuellement attrayants pour retenir l’attention des étudiants et les inciter à apprendre une deuxième langue, y compris le sanskrit, sans obligation. Elle propose également divers supports d’apprentissage allant du contenu multimédia, des vidéos, des fiches d’évaluation, des exercices et matériel assisté par le Web dans la langue cible. Il aide à évaluer la parole des étudiants et facilite aux étudiants avec les outils avancés pour accéder aux meilleures ressources et références d’apprentissage de différents aspects des langues. Le laboratoire numérique est conçu pour aider les apprenants à acquérir et à maintenir leurs compétences orales et écrites. L’interface graphique de Labs qui comprend des illustrations, des photos, des cartes, des diagrammes, des graphiques et des simulations améliore non seulement la rétention d’informations parmi les étudiants, mais leur fournit également une compréhension approfondie des concepts.

L’approche d’apprentissage mixte pour la maîtrise

Le système associe des méthodes pédagogiques traditionnelles à des ressources modernes équipées sur le plan technologique pour améliorer les compétences essentielles des étudiants – communication, créativité, pensée critique, collaboration et résolution de problèmes. De plus, les laboratoires de langues assurent une approche d’apprentissage mixte couvrant les quatre compétences d’écriture, de lecture, d’écoute et d’expression orale, couvrant les nuances les plus fines de l’apprentissage des langues. L’accent est mis sur une approche communicative de l’enseignement d’une langue et d’un apprentissage situation/contextuel pour améliorer les compétences. La nature flexible de la structure linguistique de ces laboratoires, associée à un contenu facile à comprendre et à une approche centrée sur le projet, fait ressortir le meilleur de les résultats d’apprentissage pour les élèves.

Des outils technologiques tels que des PC, des casques sans fil, etc. facilitent le processus d’apprentissage. Ces outils permettent une communication bidirectionnelle entre les enseignants et les élèves et rendent l’environnement d’apprentissage plus interactif et collaboratif et leur permettent d’apprendre à leur rythme.

En résumé, les points forts du Digital language lab sont :

1. Concentrez-vous sur 4 compétences linguistiques principales : écouter, parler, lire et écrire

2. Combine les éléments nécessaires d’un laboratoire numérique comme un poste de travail de qualité Premium, des PC, des écouteurs, etc.

3. Contenu linguistique riche en hindi, anglais et sanskrit

4. Environnement d’apprentissage holistique pour faciliter l’apprentissage des langues en tant que compétence

5. Fonctionnalités préchargées pour attribuer les devoirs, les examens en ligne, évaluer les progrès, la connexion des parents, etc.

6. Exercices d’intonation pour polir la prononciation.

7. Partage de rapports instantanés avec les enseignants pour évaluer la force et la faiblesse des étudiants.

8. Activités interactives pour mettre en pratique les compétences.

9. Formation autoguidée, structurée et progressive

En résumé !

Dans le scénario de l’éducation du 21e siècle, il est de la plus haute importance de suivre le rythme de l’ère actuelle de progrès technologique, même dans l’apprentissage. Par conséquent, les laboratoires de langues numériques jouent un rôle crucial dans le développement des compétences linguistiques des étudiants en encourageant l’apprentissage à leur rythme et en évaluant les progrès des étudiants, en éliminant l’influence de la langue maternelle et en renforçant leur confiance globale. Digital Language Labs aide les étudiants à apprendre diverses langues de la manière la plus efficace et ouvre les portes aux opportunités dans sa forme la plus simple.

(L’auteur est le PDG de Globus Infocom Ltd. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

