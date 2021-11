Les laboratoires d’instantanés populaires de la plate-forme de vote DAO lèvent 4 millions de dollars

Snapshot, un outil clé pour les organisations autonomes décentralisées (DAO), a fait un pas en avant aujourd’hui, levant 4 millions de dollars pour étendre ses opérations.

Le portail de vote DAO a annoncé vendredi le tour de table. Il était dirigé par le fonds d’investissement 1kx et comprenait la participation de The LAO, MetaCartel Ventures, Gnosis, StarkWare, Coinbase Ventures, BoostVC, Scalar Capital, Fire Eyes DAO, LongHash Ventures et Coopérative Kleros, selon un communiqué de presse fourni à CoinDesk.

L’augmentation est un pas en avant important pour un projet qui reposait auparavant sur des subventions financées par la communauté Gitcoin et arrive à un moment où la taille et la responsabilité gérées par les DAO – y compris une partie toujours croissante de l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi) de 250 milliards de dollars – est en constante augmentation. Un DAO est un groupe de personnes sur Internet utilisant divers outils pour prendre des décisions de gouvernance relatives aux protocoles de blockchain, aux investissements communs ou à un certain nombre d’autres expériences.

Le fondateur du projet pseudonyme, « Fabien », a déclaré à CoinDesk que Snapshot avait initialement été lancé en tant que projet parallèle lorsqu’il travaillait pour le teneur de marché automatisé Balancer. L’objectif était de créer un « portail de vote simple » et Fabien s’est rendu compte que sa mise en œuvre économe en gaz pourrait être utilisée par d’autres projets.

Après avoir mis en libre accès une première version de Snapshot, il a été rapidement adopté par des projets d’agriculture à rendement précoce comme Yam et Yearn, et a depuis repris le paysage de la gouvernance : parmi les 2 000 communautés de jetons qui utilisent actuellement le service, se trouvent bon nombre des 10 principaux protocoles DeFi. , y compris Aave, Uniswap et Sushi.

Le code a également été fork plusieurs fois – ce que Fabien encourage – et est de plus en plus utilisé en back-end pour des projets avec des interfaces plus élaborées que ce que propose Snapshot.

Ethereum Name Service (ENS), par exemple, a utilisé Snapshot lors de son largage de jetons, qui obligeait les utilisateurs à voter sur les articles du document fondateur du projet avant de réclamer leurs pièces.

Lire la suite: Les jetons de service de nom Ethereum montent en flèche après un largage de 500 millions de dollars +

Une partie des fonds collectés par Snapshot sera consacrée à faciliter ces types d’intégrations en arrière-plan, notamment en permettant à la plate-forme d’être incluse dans divers kits de développement DAO tels que DeepDAO et Boardroom, ainsi qu’à la mise à l’échelle du projet. Fabien a déclaré que la baisse de l’ENS en particulier avait fait comprendre à l’équipe qu’elle devait se préparer pour « des centaines de milliers d’utilisateurs ».

Compte tenu de la nature communautaire du projet, Fabien a laissé entendre que Snapshot pourrait se transformer en un largage aérien à l’avenir, mais que ce n’est pas à l’horizon immédiat.

« Nous sommes intéressés à faire de Snapshot la propriété de la communauté, donc un jeton peut arriver, mais ce n’est pas encore une priorité. Notre objectif est de résoudre le vote », a déclaré Fabien.