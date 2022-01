Les laboratoires mettent tout en œuvre pour faire face à la ruée des tests d’Omicron

Alors que l’Inde fait face à une explosion numérique provoquée par Omicron, les projecteurs sont braqués sur les laboratoires qui mettent tout en œuvre pour s’assurer qu’ils sont en mesure d’effectuer le maximum de tests, de fournir des résultats à temps et de protéger leur propre personnel de la contagion. .

L’embauche de plus de personnel, l’augmentation des capacités et l’ouverture de centres sans rendez-vous sont quelques-unes des mesures prises par les laboratoires pour faire face au double impératif d’une augmentation des tests et des résultats rapides alors que les cas de Covid augmentent fortement dans le pays. Alors que l’Inde fait face à une explosion numérique provoquée par Omicron, les projecteurs sont braqués sur les laboratoires qui mettent tout en œuvre pour s’assurer qu’ils sont en mesure d’effectuer le maximum de tests, de fournir des résultats à temps et de protéger leur propre personnel de la contagion. .

La pression s’est accrue de jour en jour avec un nombre croissant de personnes présentant des symptômes de Covid réservant des tests pour écarter ou confirmer l’infection et de nombreuses autres ayant besoin d’un test négatif pour voyager, se rendre au bureau ou entrer dans des lieux restreints. Il y a aussi la pression supplémentaire de ceux qui ont besoin de tests non-Covid.

« La poussée a été soudaine. Le graphique était trop vertical et nous ne nous attendions pas à une augmentation aussi importante », a déclaré le PDG du Dr Dangs Lab, Arjun Dang, dans la capitale nationale. Il a déclaré que la société avait beaucoup investi au cours des six derniers mois dans son laboratoire de biologie moléculaire. Nous avons participé à des essais de vaccins, et en septembre, octobre et novembre, nous traitions autant d’échantillons que nous traitons actuellement. Au cours de ces essais, les échantillons doivent être traités rapidement, par exemple dans les 24 heures. Nous avons augmenté notre infrastructure et notre main-d’œuvre », a-t-il déclaré. Le laboratoire a testé environ 1 000 échantillons chaque jour, a déclaré Dang.

Mercredi, l’Inde a ajouté 1 94 720 nouvelles infections à coronavirus, portant le nombre total de cas de COVID-19 à 3 60 70 510 (36 millions/3,6 crore). Les cas actifs sont passés à 9 55 319, le plus élevé en 211 jours, selon les données du ministère de la Santé de l’Union. Les cas à Delhi ont également grimpé en flèche, la ville enregistrant mardi 21 259 nouveaux cas de Covid, le plus élevé depuis le 1er mai. et un taux de positivité de 25,65 %.

«Nous avons créé une capacité de test de 7 000 échantillons par jour à Delhi, qui peut être portée à 10 000-15 000 par jour. En plus de cela, nous avons également élargi notre capacité de collecte d’échantillons », a déclaré à PTI le président exécutif du Dr Lal Path Labs, Arvind Lal. « Jusqu’à présent, nous sommes bien placés à Delhi et dans toute l’Inde, mais le fardeau augmente », a déclaré, ajoutant que le Dr Lal Path Labs compte environ 21 laboratoires dans le pays.

Outre les tests réguliers, a-t-il ajouté, de nombreuses personnes prévoyant de se rendre à l’étranger ont besoin de leurs rapports dans les 24 heures. Cela a imposé une charge supplémentaire au personnel et les laboratoires travaillent pratiquement 24 heures sur 24, a-t-il déclaré. Des initiés de l’industrie ont déclaré que plusieurs laboratoires embauchent plus de personnel, renforcent les infrastructures, ouvrent des centres sans rendez-vous, élaborent des plans pour étendre la capacité de leurs laboratoires d’essais centraux ainsi que la capacité de collecte. Ils doivent également s’assurer que des protocoles de sécurité stricts sont suivis pour protéger leur personnel. Dr Lal Path Labs, par exemple, a ouvert environ 50 centres sans rendez-vous à travers l’Inde, y compris à Delhi.

Dans le Maharashtra, Alpine Diagnostic LLP, basé à Thane, qui reçoit des échantillons de toute la région métropolitaine de Mumbai, à l’exception du grand Mumbai, a également ajouté les infrastructures et la main-d’œuvre nécessaires, mais les ressources sont définitivement sous pression, ont déclaré des responsables. Il a été témoin d’une multiplication par trois du nombre de tests RT-PCR qu’il effectue.

La moyenne de 800 à 1 000 tests par jour le 28 décembre a rapidement grimpé jusqu’à 3 000 par jour, a déclaré le co-fondateur, le Dr Sandip Jadhav. cas. Maintenant, nous sommes au milieu d’une augmentation rapide », a déclaré le Dr Hrishikesh Chevle, un autre co-fondateur, a déclaré Inévitablement, a-t-il déclaré, le délai de livraison des rapports de test a doublé pour atteindre 16 heures.

Le Maharashtra et sa capitale de l’État sont particulièrement préoccupants en raison de leur nombre élevé. Mardi, le Maharashtra a enregistré mardi 34 424 nouveaux cas de coronavirus, 954 de plus que la veille. Mumbai a signalé 11 647 nouveaux cas de COVID-19, le quatrième jour consécutif d’un graphique en baisse. Experts et citoyens croisent les doigts pour que la glissade continue.

Alors que les cas augmentent, le gouvernement du Karnataka a décidé mardi d’augmenter les tests à Bengaluru à 1,3 lakh par jour en raison de l’augmentation des cas. Les responsables ont déclaré que l’État effectuait environ 1,5 lakh de tests quotidiens dans l’État, mais Bengaluru à lui seul contribue à environ 80 à 90 pour cent des cas par jour, obligeant le gouvernement à proposer des règles spécifiques à Bengauru.

Il existe environ 265 laboratoires de test dans l’État, dont 97 gouvernementaux. Les laboratoires, avec une capacité d’effectuer 2 19 980 tests par jour, effectuent actuellement 1 27 194 tests par jour, selon les données. Nos tests quotidiens sont également satisfaisants en nombre », a déclaré le responsable à PTI sous couvert d’anonymat.

Le laboratoire Metropolis Healthcare de Chennai, la capitale du Tamil Nadu, a déclaré qu’il faisait de son mieux pour faire face à la pression et également pour se conformer aux règles et réglementations du gouvernement. « Nous avons planifié bien à l’avance pour gérer les volumes supplémentaires attendus en raison de l’augmentation du nombre de cas de Covid », a déclaré la directrice générale Ameera Shah. Cependant, le plus grand défi est d’assurer la sécurité de leurs employés, a-t-elle déclaré.

« Commencer par embaucher de la main-d’œuvre supplémentaire, faire travailler les équipes existantes beaucoup plus, stocker des stocks supplémentaires, acheter plus d’équipement et tout cela dans un plafond de prix très strict. Les établissements de santé comme le nôtre vont au-delà pour prendre en charge les patients et accompagner dans cette crise », a-t-elle ajouté.

Neuberg Diagnostics dans l’État s’est également préparé à relever le défi d’une autre vague de Covid. Il a augmenté ses effectifs, de l’enregistrement au processus de saisie des résultats, a déclaré le directeur technique et microbiologiste en chef, le Dr Saranya Narayan. Si le besoin s’en fait sentir, il embauchera des technologues formés supplémentaires.

En outre, les rapports positifs ne sont publiés que six heures après avoir été téléchargés sur le portail ICMR pour faciliter le suivi et la recherche des patients par la Greater Chennai Corporation, a déclaré Narayan à PTI. La capitale du Bengale occidental, Kolkata, ressent également la pression des laboratoires de diagnostic disant qu’ils sont du mal à gérer le grand nombre de demandes affluant de différents coins de la ville, ont déclaré des responsables. Alors que la plupart ont commencé à faire face à une pénurie de kits de test, un nombre croissant de laboratoires sont témoins d’une pénurie de membres du personnel après avoir été testés positifs, a déclaré à PTI un responsable d’un centre de pathologie/diagnostic de premier plan de la ville.

« Nous ne pouvons plus accepter les demandes en ligne. En fait, c’est le système qui n’accepte plus aucune demande. Nous avons une capacité d’accueil d’au moins 400 personnes. Le portail est inondé de demandes… trois fois notre capacité et c’est pourquoi nous ne sommes pas en mesure de répondre à plus de demandes. « … nous sommes confrontés à une pénurie de main-d’œuvre car huit de nos employés engagés dans la collecte des échantillons ont été testés positifs pour le coronavirus », a déclaré un Fonctionnaire d’Apollo Diagnostic à Tollygunge.

