Les Labrador Retrievers vont maintenant détecter une infection à Covid-19 en Thaïlande

Dans le but d’identifier rapidement de nouveaux cas de Covid-19, la Thaïlande a commencé à déployer une équipe de détection de virus. Ce qui est intéressant, c’est que cette équipe est composée de Labrador Retrievers. Ces chiens ont été formés pour détecter une odeur unique produite par la sueur des personnes séropositives à Covid-19. La formation a été donnée par les chercheurs de la faculté vétérinaire de l’Université Chulalongkorn de Bangkok, a noté un rapport d’Associated Press.

L’idée de former des chiens est d’identifier rapidement les personnes infectées par Covid-19 au milieu de la flambée des cas dans le pays. De nombreux clusters ont été identifiés en Thaïlande sur des chantiers de construction, de grands marchés et des communautés de bidonvilles surpeuplées. Une équipe de six labrador retrievers a été formée à ce jour.

Le rapport a souligné que trois des six chiens ont testé plus de 1000 échantillons d’étudiants et de membres du personnel du collège ainsi que de personnes autour de l’université depuis le 10 mai. Personnes positives à Covid-19. Le rapport indique que les résultats sont impressionnants. Les chiens s’éloignent simplement s’ils ne trouvent aucune trace de l’infection virale. Cependant, si la personne est positive, le dieu s’arrêtera et s’assoira devant la personne.

Le professeur Kaywalee Chatdarong, chef de l’équipe de recherche, a déclaré que de nombreux pays comme la Finlande, l’Allemagne et les Émirats arabes unis utilisaient des chiens pour détecter une infection à coronavirus, mais elle n’était pas sûre que la même chose puisse fonctionner en Thaïlande. C’est parce que la cuisine du pays est épicée et savoureuse.

Selon Suwanna Thanaboonsombat, une bénévole qui collecte des échantillons, les testeurs canins sont devenus un élément de commodité majeur car ils recherchent des personnes qui ne peuvent pas sortir pour se faire tester. Jusqu’à présent, ces testeurs canins sont envoyés dans des communautés qui peuvent devenir de nouveaux hotspots Covid-19.

