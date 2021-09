Les labyrinthes des Halloween Horror Nights 2021 d’Universal Orlando classés, y compris Beetlejuice et Hill House

2. Icônes Halloween Horror Nights : capturées

Autant je suis fan de labyrinthes hantés basés sur une propriété intellectuelle sous licence, je ne peux jamais nier la force et la puissance des personnages exclusifs à des parcs à thème spécifiques, et l’ensemble Halloween Horror Nights est à peu près aussi grand que possible pour cette marque de fantasmagorie tarif saisonnier. Ainsi, bien que cela ait été un sacrifice majeur de retirer toutes les icônes HHN des autres zones du parc, leur magnificence combinée à l’intérieur du labyrinthe hanté capturé compense largement les efforts en solo qui auraient pu se produire. Non seulement la maison réunit pour la première fois Jack le clown, Chance, le conteur, le gardien et d’autres, chacun au centre de son propre mini-univers horrible, mais ce labyrinthe mettra en vedette un monstre différent régnant en maître dans la terreur. dans la dernière salle, en fonction de la nuit de votre visite. C’est comme une loterie, en plus violente, ce qui est tout à fait dans la ruelle de Shirley Jackson.