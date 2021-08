Les laissez-passer annuels sont-ils tous annulés ? Que se passe-t-il à Disneyland contre Disney World

Lorsque les parcs Disney ont annoncé pour la première fois la nouvelle cette semaine, ils ont répertorié les remises disponibles avec le nouveau programme Disneyland Magic Key. Les remises ont été répertoriées ainsi que le nombre de réservations de parc que tout utilisateur pouvait détenir à un moment donné (le forfait de niveau le plus élevé offre jusqu’à six réservations à la fois tandis que le niveau le plus bas en propose deux à la fois), ainsi que la disponibilité pour parking gratuit et à prix réduit (le niveau le plus élevé offre un parking gratuit, le niveau le plus bas n’offre aucune réduction de stationnement, avec des options entre les deux). Niché dans l’annonce du prochain avantage Magic Key à Disneyland, il y avait une note sur ce qui se passe réellement à Disney World.