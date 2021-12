Les laissez-passer Covid déployés aujourd’hui après la dernière nuit de «liberté»

D’autres mesures du Plan B ont été lancées ce matin au milieu des craintes d’Omicron (Photo: Pictureexclusive)

Les fêtards ont profité d’une dernière nuit de la saison des fêtes de Noël avant que de nouvelles bordures Covid ne soient introduites aujourd’hui.

Les Anglais doivent présenter un pass Covid pour entrer dans les boîtes de nuit, les matchs sportifs et autres grands événements à partir de mercredi.

Une preuve de double vaccination ou un test négatif doit être offert par tous les adultes alors que de nouvelles mesures sont introduites pour lutter contre la propagation d’Omicron.

Les fêtards avaient l’air de bonne humeur alors qu’ils s’habillaient de costumes de fête pour aller dans les clubs de Portsmouth mardi.

Un certain nombre de pères Noël ont été repérés, tandis qu’un bonhomme de neige, un arbre de Noël et un renne sont également venus pour la balade.

Les experts ont averti que les mesures du plan B ne pourraient pas suffire à freiner Omicron, le gouvernement ayant signalé avoir des plans d’urgence secrets qui fermeraient des pubs et des restaurants.

Mais le médecin sud-africain qui a découvert la nouvelle variante a déclaré que la réponse de Boris Johnson » frôlait l’hystérie « , car les symptômes sont » très, très légers « .

Les restrictions des laissez-passer de Covid ont traversé la Chambre des communes grâce au soutien des travaillistes après que le Premier ministre a subi la plus grande rébellion de son mandat.

Les gens doivent désormais montrer la preuve de deux vaccins ou d’un test négatif pour entrer dans les boîtes de nuit (Photo: Paul Jacobs/pictureexclusive.com)



Des centaines de personnes ont passé une soirée à la discothèque Astoria à Portsmouth (Photo : Paul Jacobs/pictureexclusive.com)

Un haut conservateur a déclaré qu’un défi au leadership pourrait être «sur les cartes» l’année prochaine après que 96 députés conservateurs aient défié le whip.

Sir Geoffrey Clifton-Brown, trésorier du comité de 1922, s’est dit « très surpris » par l’ampleur du contrecoup, ajoutant qu’il « montre une division assez importante au sein du parti ».

M. Johnson doit comprendre qu’il doit consulter les députés avant de présenter des mesures aux Communes, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: « Je pense que maintenant le Premier ministre doit vraiment réfléchir très attentivement à la façon dont il va réinitialiser ses performances, pour réellement gouverner avec un parti uni, car nous saurons ce qui arrive aux partis désunis. »

Plus : Coronavirus



Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait maintenant la perspective d’un défi de leadership au cours de la nouvelle année si le Premier ministre ne changeait pas son approche, Sir Geoffrey a déclaré: « Je pense que cela doit être prévu. Il doit comprendre qu’il doit changer.

Le vote intervient après que le gouvernement a été accusé d’avoir organisé jusqu’à sept fêtes de Noël, des millions de personnes ayant été interdites de voir leurs proches l’année dernière.

Shaun Bailey a démissionné de son poste de président du comité de la police et de la criminalité de l’Assemblée de Londres après qu’une photo d’un rassemblement a émergé hier soir.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que la rébellion était » un coup très important pour l’autorité déjà endommagée du Premier ministre » qui, selon lui, était désormais » trop faible pour s’acquitter des fonctions de base du gouvernement « .

On craint que davantage de restrictions soient nécessaires pour arrêter la propagation d’Omicron (Photo : Paul Jacobs/pictureexclusive.com)



Trois Pères Noël arrivent en ville avec un renne voyou et un sapin de Noël (Photo : Paul Jacobs/pictureexclusive.com)

Huit députés travaillistes, 10 libéraux-démocrates, six DUP, la députée du Parti vert Caroline Lucas et les députés indépendants Jeremy Corbyn et Rob Roberts se sont également opposés aux laissez-passer de Covid.

Le port obligatoire du masque dans la plupart des environnements intérieurs et la vaccination obligatoire pour les travailleurs du NHS ont traversé les Communes avec de plus petites rébellions conservatrices mardi soir.

La suppression de l’obligation d’isolement pour les personnes en contact étroit avec un cas positif de Covid a été adoptée à l’unanimité sans qu’il soit nécessaire de voter.

Les personnes dans cette situation doivent désormais effectuer des tests quotidiens de flux latéral.

