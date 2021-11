Les Lakers affrontent le plus féroce Antetokounmpo

Les Lakers entament un tour de l’Est avec une saveur un peu aigre-douce que l’on verra en quoi elle se transforme dans les prochains jours, qui pourra être déplacée si la partie acide prédomine plus que la partie sucrée au fur et à mesure des matchs. Ils sont venus d’un embarras contre les Wolves et d’un patch contre les Spurs à domicile et de perdre le dernier, également au Staples Center déjà vicié, contre les Bulls sans LeBron James, qui continue d’être blessé, et les Bucks n’étaient pas les meilleure option pour commencer. pour emprunter un nouveau chemin. Eh bien en effet. Ils ont bien combattu le match, atteignant la dernière période avec des options, mais en donnant trop pour ne pas être en mesure de contrer plus tard. Les locaux ont pris le contrôle à la fin et ont clôturé à 109-102 une nuit au cours de laquelle Khris Middleton, qui revenait tout juste de se conformer aux protocoles COVID après huit matchs à l’extérieur, a égalé Ray Allen en tant que meilleur homme à trois points de la franchise.

Le protagoniste, sans aucun doute, était Giannis Antetokounmpo, qui a signé une performance qui l’a hissé au sommet il y a quelques mois lorsque Milwaukee a été proclamé champion. Il a raté un coup de trois et quatre coups de deux et s’est accroché à la ligne du personnel, où il n’en a raté que trois. Pour le faire avec 47 points dans la poche c’est plus que bien. La région était la sienne. Son parti, surtout.

Les Lakers sont revenus pour avoir leurs remplaçants, une nuit de plus, en dessous du niveau et forçant trop les titulaires. Dans le cas de cette équipe, c’est un problème important car, en dehors des trois principaux, ils fondent la force qu’ils prêchent comme favori sur l’ampleur de leur effectif et leur ancienneté. à quelque chose de grand dans la Conférence Ouest. Monk, qui ne s’est pas mal adapté, a été infecté par le succès nul d’Ellington pour tracer même son 1/7 en triple, Rondo était juste devant le panier mais n’a pas changé de rythmes ni de tendances et les autres n’étaient rien de plus absolus. Manquer Reaves, Ariza, Nunn ou qui que ce soit ne devrait être un obstacle pour aucun de ceux qui quittent le banc pour faire un pas en avant, c’est la NBA. Les techniciens doivent y travailler. Cela n’aide pas non plus que le meilleur buteur soit un joueur tout juste sorti de blessure, Talen Horton-Tucker. Ce sont quelques ajustements à garder à l’esprit pour qu’ils ne passent pas un si mauvais moment lors de cette tournée loin de chez eux.

Le confinement de Westbrook a de nouveau échoué sur les plans, mais dans ce cas les problèmes étaient différents. Sous sa direction, le match s’est joué et ce n’était pas facile. Ils sont venus très près du bord de la pause, lorsque les Bucks ont frappé le premier coup fort en jouant pour Holiday et avec des jeux bien terminés par Portis, deux des clés du titre de l’équipe il y a des mois. Là, un écart de onze points s’est creusé. Mais, loin d’être intimidés par le tableau d’affichage et par un Antetokounmpo plein de puissance pour marquer n’importe où, les Angelenos ont coupé la distance. Cela a pris environ dix minutes, mais c’est le tir à trois points ironique d’Ellington et le tir à mi-distance de Davis qui ont donné l’avantage aux violets. Et que Middleton mettait en avant sa facette de direction et qu’Anteto mettait bien Davis hors de position. Ils y étaient. Mais les Lakers ont oublié les bases de la défense lorsque les choses se sont durcies, laissant Giannis faire et annuler les attaques de Budenholzer à sa guise. Anteto a forcé les doubles défenses, logiques lorsqu’il a pris les points qu’il avait, mais aussi absorbé lorsqu’il n’était pas le finisseur afin que d’autres comme Connaughton ou le susmentionné Middleton soient ceux qui ont mis le panier. La dernière partie du dernier quart-temps a été le moment où le Grec a été condamné par ses actes et Los Angeles a dû abandonner. Dans ces circonstances, le ’34’ est décisif.