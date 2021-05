Les Lakers agressifs éteignent les Suns et égalent la série 1-1

26/05/2021 à 08h51 CEST

Les Lakers de Los Angeles ont répondu au défi des Suns et ont surpassé le Phoenix 102-109, égalisant la série éliminatoire 1-1, dans un match où les trois principaux joueurs de l’équipe californienne, LeBron James, Anthony Davis et Dennis Schroder, ils ont chacun marqué plus de 20 points.

Davis, qui après le premier match de la série a reconnu qu’il avait joué en dessous de ce qu’on attend de lui et qu’il était de sa responsabilité de lancer les Lakers vers la victoire, a été le meilleur buteur du match avec 34 points. Le meneur de jeu Schroder en a eu 24, tandis que LeBron en a marqué 23.

Tous les trois étaient responsables de 74% des points des Lakers. Davis, qui a fait un double-double et est resté proche d’un triple-double avec 10 rebonds, 7 passes décisives, 1 vol et 3 blocs, en plus de 34 points, a déclaré après le match que la clé était la plus longue course de l’équipe des Lakers. vétéran.

Le pivot espagnol Marc Gasol, qui n’a pas joué lors du premier match contre les Suns, a passé 20 minutes sur le terrain et a marqué 6 points, 2 des 4 triples qu’il a essayés, en plus de capturer 2 rebonds, de donner 2 passes décisives et de voler 1 balle. Le joueur catalan était le meilleur sur le banc pour les Lakers qui ne pouvaient contribuer que 13 points au total de l’équipe.

Les Suns ont noté les quelques minutes de Chris Paul sur la piste. Le meneur de jeu s’est cogné l’épaule dans le match d’ouverture lors d’une collision avec James et n’a joué que 22,47 minutes, soit près de 14 minutes de moins que dimanche.

Devin Booker il était encore une fois le meilleur buteur des Suns. Le garde, qui joue les premières séries éliminatoires de sa carrière, a ajouté 31 points, 1 rebond et 3 passes décisives. Le pivot Deandre Ayton, pour qui aussi la série contre les Lakers est sa première intervention en playoff, il a obtenu un double-double avec 22 points, 10 rebonds et 1 passe.

AGRESSIVITÉ DU LAKER

Il n’a pas fallu longtemps pour voir que les Lakers étaient sérieux au sujet du jeu. Les deux premières attaques des Suns ont été interrompues par David Oui André Drummond. De l’autre côté du terrain, même pas la première minute de jeu ne s’était écoulée lorsque Jae Crowder a ajouté sa deuxième faute personnelle.

Et pour terminer le départ des Lakers, Davis a lancé un coup de pied douloureux (involontaire) aux parties génitales à Crowder, qui a renversé le pouvoir pendant quelques minutes.

Les Suns n’ont pas rétréci et ont répondu à chaque panier des Lakers avec un Booker qui a déplacé le ballon rapidement pour profiter de la lenteur des joueurs de Los Angeles.

Mais l’intensité défensive des Lakers leur a permis d’ouvrir une brèche sur le tableau de bord. Avec 4,21 à jouer au premier quart, l’avance de Los Angeles était de 6 points, 12-18, avec un Drummond responsable de la moitié des points de son équipe.

L’avantage est devenu 10 points, 19-29, avec une minute à faire, bien que lorsque les 12 premières minutes étaient en hausse, le score était de 24-30.

Au deuxième trimestre, la situation s’est stabilisée. LeBron, qui est également arrivé avec une douleur à l’épaule, n’a pas été en mesure de donner des points au tableau de bord des Lakers. Mais sa position a été prise par Schroder, qui a marqué 14 points dans cette période, y compris les 2 triples qu’il a essayés.

LEBRON, CLÉ

Dans les Suns, Paul a réussi à déséquilibrer la défense des Lakers par séquences et à rendre son équipe plus efficace de l’intérieur. De loin, aucune des deux équipes n’avait raison. Les Lakers se sont rendus aux vestiaires avec une précision de 21% sur des tirs de trois. Heureusement pour l’équipe de LeBron, les Suns n’avaient que 22% dans la même section.

À la pause, le score était de 47-53, avec Schroder comme meilleur buteur, avec 16 points, et Ayton à la deuxième place avec 14.

Après la pause, les Lakers sont sortis plus frais et ils se sont distancés sur le tableau de bord avec une course de 0-8 qui a laissé le score à 47-61. LeBron s’est même permis de combattre Crowder en faisant rebondir le ballon entre ses jambes pour provoquer le défenseur et terminer le jeu avec une aide parfaite à Drummond.

Dans ces premières minutes du troisième quart-temps, les Lakers sont venus profiter de leur avantage maximal, 15 points, à 48-63.

Trois paniers consécutifs de Booker ont contribué à réduire l’avance des Lakers à 10 points. À la fin de la troisième période, le score était de 72-79.

Dans les 12 dernières minutes, les Suns ont resserré les écrous sur les Lakers. Booker, Ayton et Cameron Payne, qui finiraient le match avec 19 points, ont commencé à limiter l’avantage de l’équipe de Los Angeles et à 6 minutes de la fin, l’équipe de Phoenix a réussi à reprendre la tête, 90-89.

Cette fois, Davis et LeBron ont imposé leur ancienneté. James a marqué un triple clé à 50 secondes de la fin et Davis a ajouté 11 points au cours des 4 dernières minutes, ce qui a condamné le match en faveur des Lakers.