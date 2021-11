Les Lakers aiment souffrir

De pleurer si ce qui coule dans tes veines est bicolore, violet et or. Il n’y a pas de jeu tranquille pour ces Lakers dans lequel LeBron James peut passer d’un minimum de 1 à 2 semaines à 1 à 2 mois, du moins d’après ce qui a été dit à son sujet. blessure actuelle, et dans lequel d’autres ne trouvent pas de point commun pour faire avancer les jeux de manière simple. Les Hornets, vifs comme eux mais avec des problèmes de fluidité en début de saison, ont été sortis du cercueil en poids par les Angelenos, qui ont fait contrôler le jeu en fin de troisième quart et ont fini par retomber dans de vieux vices : un extension et jusqu’à trois coups de l’adversaire pour gagner. Ceux de Vogel ont passé une autre nuit à trembler pour atteindre le 126-123 avec lequel le voyage s’est terminé, ce qui n’est pas payé s’il va être comme ça plus longtemps.

Anthony Davis est deuxième à bord, oui, mais il ne peut pas être forcé de faire 32 + 12 + 5 + 4 + 3 la deuxième nuit il a dû aller aux toilettes pour vomir, ça lui est déjà arrivé à Portland il y a deux , pour un virus de l’estomac. Avec ce modèle, bien sûr, non. L’attaquant de puissance a laissé un message à ses coéquipiers lors de la conférence de presse après la victoire : « J’ai dit aux garçons : vous devez comprendre le temps, le score et la situation. Nous leur donnons des points gratuits. Nous devons mieux contrôler nos émotions. . Chaque match que nous avons perdu cette année a été pour nous.

Le joueur de Chicago, qui a mis un stop pour éviter l’un des deux derniers tirs des Hornets et qui aurait signifié une deuxième prolongation s’il était entré, faisait bonne figure à côté de Carmelo Anthony, auteur de 29 points avec un magnifique 7/10 en triple qui est n’est plus une nouveauté. L’équipe a fait un effort exquis prendre de l’avance au troisième quart-temps et prendre une bonne avance après le départ somnolent du vestiaire, mais la poussée de Charlotte, qui est une équipe amusante à regarder mais qui manque encore d’armes pour lutter contre les grands garçons de vous à vous, a de nouveau activé les défibrillateurs du Staples Center. Le travail qu’une telle équipe d’experts peut réaliser est ce qui leur a sauvé les minutes décisives, qui auraient pu être plus lâches si le travail avait été plus constant.

Encore de nombreuses minutes pour Reaves. Encore une fois, Bradley était le démarreur. Encore une fois Rondo a fait beaucoup en peu. Vertus et défauts de ces Lakers, qui restent à découvrir. La plus grande verticalité de Rozier, qui a choisi une bonne journée pour redresser ce qui est pour sa part un mauvais début de saison, et des coéquipiers comme Ball ou Bridges ont fait souffrir les locaux en matière de défense. Ce n’est cependant qu’à la deuxième partie qu’ils ont vraiment remarqué. Melo avait déjà donné un signal avant la pause pour que Los Angeles puisse voir le match d’en haut et non d’en bas, mais ce début de troisième période était épouvantable. Cela a coïncidé avec Westbrook, un autre match contesté, sur le terrain. Rondo est sorti pour boucher des trous mais a fini par être expulsé par un coup mal mesuré à Rozier, par lequel cette voie a également été épuisée au deuxième quart-temps. Ils s’étaient remis de huit jusqu’à trois fois pour clôturer ce troisième avec un triple de Monk depuis le centre du court, donc la tendance semblait à la hausse et une clôture nocturne moins mouvementée pouvait être attendue, mais non. Quatorze up ont été mis avec neuf minutes à jouer. Avec Carmelo collaborant même en défense, ils sont restés à onze en l’absence de cinq minutes. Et le black-out est arrivé. Ball a ouvert l’interdiction et les Hornets ont tellement perdu que, joue plus tard, Miles Bridges faisait le triple de l’égalité à 115 dans une transition dont seulement huit secondes avaient été jouées. Les Lakers ayant le temps de réfléchir à une possession presque complète, un jeu d’ardoise est sorti, entraînant un Davis à 3 points qui a raté le bord, ce qui est un bon résumé de la catastrophe. En prolongation, les Hornets ont pris quatre avances et Davis a marqué, puis a aidé, puis a marqué à nouveau et a terminé avec un amorti pour bloquer le premier triple de Rozier à égalité, Cody Martin manquant le deuxième et dernier pour clôturer une autre journée de hautes pulsations en Californie.