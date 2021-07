Les Lakers, avec la canne à pêche : Chris Paul, Russell Westbrook…

Le tweet de ‘Magic’ Johnson dans lequel, après avoir perdu contre les Bucks et être resté sans titre, a demandé à Chris Paul pour les Lakers, mentionnant l’amitié avec LeBron James, ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd. Les Angelenos l’ont en tête malgré son contrat volumineux, pour lequel il a la possibilité de rester à Phoenix en gagnant 44,2 millions de dollars l’année prochaine ou d’aller sur le marché pour chercher encore plus d’argent. C’est ce qu’affirme Marc J. Spears, de The Undefeated.

Dans le cas de Chris Paul Cela devrait être avec un signe et un échange, comme il l’a fait lorsqu’il a quitté les Clippers pour les Rockets, car les Lakers ne peuvent lui donner que 9,5 millions de dollars de salaire.

Ce n’est pas le seul. Il y a un autre joueur sur le calendrier de Rob Pelinka pour lequel faire un effort.

En cas de Russell Westbrook Il entraînerait également un sign & trade mais pour la partie du transfert, la seule option possible puisqu’il a un contrat en vigueur, de la part des Lakers. Ils devraient inclure des joueurs de valeur et qui, désormais, ne font pas partie de l’effectif, comme Dennis Schröder et Talen Horton-Tucker. Kyle Kuzma est un autre de ceux qui y sont mentionnés.

L’information garantit qu’il y a déjà eu une approche avec ces noms. Les Wizards rêvent de pouvoir le garder, mais Westbrook est originaire de Los Angeles et ces dernières semaines, la relation entre LeBron et Davis via Instagram avec sa femme a été frappante dans ce que certains ont pris comme une tentative de les convaincre de porter du violet et de l’or .

Pour le moment, Frank Vogel’s n’a, en tant que joueurs contractuels, qu’avec LeBron James, Anthony Davis, Marc Gasol, Kyle Kuzma, Alfonzo McKinnnie et Kentavious Caldwell-Pope, car Montrezl Harrell a une option de joueur à suivre sur laquelle il doit répondre.