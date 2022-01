Les Lakers changent de vitesse

Si un lecteur se souvient de ce qui s’est passé dans les autres Lakers-Kings de la saison à Los Angeles, il verra que la situation a un peu changé. C’était le moment où la continuité de Frank Vogel était vraiment mise en doute et l’équipe violette et or a touché le fond entre les pertes, les mauvaises attitudes et un jeu qui a fait vivre une équipe avec laquelle ils ont une rivalité dans laquelle ils sont au-dessus et ne pouvaient pas prouve le. Ce jour-là, même le temps supplémentaire n’a pas pu soutenir les Lakers, qui ont abandonné à domicile, et aujourd’hui, cependant, le visage montré dans les minutes décisives suggère que les rôles ont tourné ou, du moins, dans les locaux il y avait eu une plus grande fidélité avec la qualité qu’ils sont censés jouer avec des balles chaudes. Les Kings étaient, maintenant en janvier, une victime de plus de la montée de LeBron là où se situe son groove historique, plus haut qu’il ne l’est sur ce parcours, après un début d’oubli.

Ayant grandi dans le dernier quart-temps, et jouant pour profiter d’erreurs que leur rival ne peut se permettre, les Lakers sont sortis haut la main de cette confrontation (122-114).

Ce n’était pas seulement le truc de LeBron. Monk a commis une seule erreur grave, ratant deux lancers francs d’affilée alors qu’il ne restait plus qu’une demi-minute, mais son jeu devait encore être souligné. Un autre outsider, Horton-Tucker, a également été d’une aide précieuse. Bref, ils ont plus de monde branché, ils savent mieux jouer les uns avec les autres, ils font confiance d’une manière moins destructible et ils ont plus d’armes pour aller aux matchs se battre. Même Dwight Howard a été encouragé avec des points et des rebonds à deux chiffres sachant que la défaite d’Anthony Davis doit être couverte sur la piste mais aussi sur la feuille de statistiques. La bonne résolution de James et la très mauvaise des Kings ont laissé la victoire à domicile pour la troisième fois consécutive.