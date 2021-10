Les Lakers commencent à être négatifs

Ils n’ont gagné aucun match de pré-saison et ils n’ont pas compté, ils étaient amicaux, mais la saison a commencé et il n’y a pas non plus de débuts du bon pied. Les Lakers sont laissés à zéro, ou négatifs si l’on veut voir le bilan et les attentes, après un premier match au Staples Center dont ils ne peuvent se satisfaire. Ils sont tombés 114-121 face aux Warriors qui les ont parfaitement tenus à distance pendant plus d’un demi-match et qui les ont battus dans une finale sans idées et avec trop de solitude autour de LeBron James et Anthony Davis, qui ont ajouté 67 points.

Les nouveaux Lakers, commandés par un Russell Westbrook tours passés (4/13 au tir, quatre défaites, -23, une technique), ils sont entrés en collision avec ce qui semblait parfois être des rebuts des anciens Warriors, ceux des trois championnats et des cinq finales. Et sans Klay Thompson et James Wiseman, pas encore disponibles. Les joueurs secondaires sont sortis pour qu’aucun Curry sidéral ne soit nécessaire, sachant comment nuire aux Angelenos aux différents points où ils échouaient. Un effort collectif apporte à San Francisco la première victoire de l’année.

Personne ne pouvait se voir refuser le spectacle. Ces deux équipes avaient joué dans une très belle égalité quelques mois auparavant et quelque chose de similaire était attendu, pour lequel les joueurs se sont mis au travail et ont réussi à plaire. Beaucoup de points, beaucoup de succès, le public ramant en sa faveur, des jeux de qualité… Mais une équipe aussi vétéran que les Lakers, qui a fait vieillir l’équipe pour acquérir une expérience perceptible sur le terrain lors de matchs importants, ne devrait pas laisser vivre des joueurs capables de tuer, au sens figuré, et il y a deux exemples de ce match : Juan Toscano-Anderson est entré entre froid et figé, avec trois ou quatre fautes, et prenait confiance alors qu’ils le quittaient ; Jordan Poole, une affaire plus accusée, a commencé comme partant et sans toucher un seul et a fini par être totalement décisif pour surmonter le désavantage et clore le match à venir. Donner des opportunités à une peinture aussi bien conçue ne fera même pas le tour du coin.

Les équipes ont montré du succès en première mi-temps. Les Lakers sont restés stables à 60% pendant de nombreuses minutes. Une course de 13-2 a prolongé le premier quart pour les hôtes, mais il n’y avait que LeBron James et Anthony Davis. Et ils les ont mis de toutes les couleurs : l’attaquant, faisant des fautes, avec des coups de contact, au poste bas ; le pivot, chasser des balles suspendues ou aériennes, gagner de la position sous la jante, frapper des coups longs. Westbrook n’a pas travaillé avec Carmelo, Westbrook n’a pas travaillé avec Rondo, et les minutes du nouveau meneur des Lakers sur le terrain commençaient à peser, donc Kerr a pu atteindre la deuxième période avec de l’air. Le travail sage d’Iguodala et une paire de paniers d’orgueil de Wiggins ont tenu le score à distance jusqu’à ce qu’Anthony, avec l’un des tirs qu’il doit effectuer, ait mis le +6 avant la pause.

Ils ont commencé à contribuer aux intérieurs des Warriors, quelque chose qui ne peut pas être copié si l’on parle de Jordan ou d’Howard, et Poole a pris les rênes un jour où Curry n’avait pas le jour, comme il l’a lui-même assuré à la fin, malgré la signature le huitième triple-double de sa carrière. Attention à ce Poole, car le coach ne lui donne pas confiance juste parce que. Entre lui et Lee, ils ont pris le contrôle du rythme à partir du troisième quart et ils emmenaient sur leur terrain un jeu dans lequel James et Davis devaient déjà sauver les meubles, ce qu’ils ont fait avec suffisamment d’habileté, mais pas pour continuer avec l’initiative.

Le cocktail préparé par l’équipe d’entraîneurs de Golden State était accompagné d’un ingrédient peut-être inattendu. Nemanja Bjelica est celui qui a tué avec la Serbie et il s’est utilisé à fond, machette LeBron incluse, pour tirer vers l’avant dans des jeux qui avaient été embrouillés. L’apport en défense était aussi de niveau et a su être de la colle pour une rotation de onze joueurs dont neuf ont travaillé. Le jeu combinatoire, celui des grandes occasions, a été une bouffée d’air qui a fait prendre aux Warriors la dernière impulsion pour gagner ce match fait carrière. Apporter 38 points dans le quart décisif aux Lakers dans leur propre maison et le jour de l’ouverture, c’est ainsi que la voix s’élève dans cette compétition.