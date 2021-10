Les Lakers commencent à résoudre leurs nombreux problèmes

Les attaquants des Lakers Anthony Davis, à gauche, et LeBron James se tiennent côte à côte alors qu’ils reprennent leur souffle lors de la seconde moitié d’une défaite contre les Suns vendredi soir au Staples Center. (Marcio José Sanchez / Associated Press)

Il y avait beaucoup à faire samedi, alors l’entraîneur Frank Vogel et les Lakers ont passé une grande partie d’une journée précieuse dans la salle de cinéma, disséquant une autre défaite qui a révélé les frustrations et les échecs de l’équipe en début de saison.

Ils ont vu les erreurs défensives et les gaffes offensives, les rotations manquées et les lay-up manqués. Ils ont vu les erreurs auxquelles il faut s’attendre lorsqu’une équipe a subi des changements majeurs.

Et ils ont vu leur alignement aux jambes lourdes ne pas réussir à faire suffisamment de jeux d’agitation.

« Nous devons continuer à développer notre conditionnement afin que les jeux d’efforts supplémentaires soient plus répandus », a déclaré Vogel. « Il y a eu de gros efforts qui ont vraiment dynamisé le groupe, mais pas assez. Et trop de jeux où un effort supplémentaire aurait pu changer le résultat que nous n’avons pas fait.

« Mais je pense que c’est au début de la saison et nous avons un groupe de vétérans qui a encore ses jambes sous lui. »

Les critiques de la liste des Lakers ont souvent souligné l’apparente inévitabilité des blessures. Pourtant, dans un effort pour protéger les jambes de leur équipe, les Lakers ont peut-être rendu les choses plus difficiles pour leurs vétérans après une liste de matchs de pré-saison plutôt calme.

Cependant, rien de tout cela ne fait paniquer les Lakers – pas même le match de bousculade entre Dwight Howard et Anthony Davis lors de la défaite de vendredi contre les Phoenix Suns.

« C’est fini et nous passons au prochain match », a déclaré Russell Westbrook, ajoutant que l’incident n’avait pas été évoqué lors de l’entraînement de samedi.

Le garde Rajon Rondo n’avait pas grand-chose à dire sur une altercation avec un fan sur le terrain. La vidéo semblait montrer Rondo fabriquant une arme à feu avec son pouce et ses doigts et faisant des gestes au ventilateur.

Rondo a dit que ce n’était pas le cas – qu’il ne faisait que pointer du doigt. Le ventilateur a été éjecté après avoir repoussé la main de Rondo. La NBA enquête sur l’incident.

« Ce qu’il a dit n’a pas vraiment d’importance. Il ne m’a pas menacé. Je ne l’ai pas menacé », a déclaré Rondo.

L’histoire continue

Idéalement, les Lakers seraient dépourvus de ce drame et capables de faire face à leurs douleurs de croissance tout en commençant avec une paire de victoires. Au lieu de cela, Vogel’s a dû rassembler des informations sur les raisons pour lesquelles l’équipe a perdu et semblait désarticulée et frustrée.

C’est pourquoi rien, y compris une formation de départ, n’est finalisé, les Lakers étant obligés de juger quelles erreurs font partie d’un processus normal et lesquelles sont des défauts fatals.

« Ce que j’essaie d’évaluer, ce sont les domaines qui sont mauvais – beaucoup d’entre eux sont corrigibles en termes d’exécution avec ce groupe … ce groupe [could] avoir plus de succès », a déclaré Vogel, ajoutant que le problème est « plus que simplement parce qu’ils ne s’emboîtent pas fondamentalement en raison de n’importe quel ensemble de compétences – tir, taille, comme, vitesse. »

« Vous les regardez en quelque sorte séparément. Et en ce moment, on a l’impression que notre exécution pour les détails de notre défense, en particulier, peut vraiment être bien meilleure.

Westbrook prêt pour la lutte

Westbrook a rebondi après ses débuts oubliables pour jouer beaucoup mieux lors de son deuxième match avec les Lakers, terminant une passe décisive avant son premier triple-double avec l’équipe.

Les Lakers étaient plus-4 dans la catégorie plus/moins pendant ses 35 minutes.

« Les gars trouvent comment courir avec moi et jouer un peu plus vite », a déclaré Westbrook. «Je trouve comment faire d’autres choses et me débarrasser du ballon et faire des choses que je… en quelque sorte dois comprendre, comme si nous nous adaptions tous les uns aux autres. Et c’est un processus. Cela n’arrivera pas la première semaine de la saison. Nous comprenons cela, du moins je le comprends. Je suis d’accord avec la lutte pour le découvrir et m’assurer que nous nous mettons en mesure de faire les bonnes choses afin qu’en fin de compte, à la fin de l’année, nous puissions jouer notre meilleur basket-ball.

SUIVANT

VS. MEMPHIS

Lorsque: 18h30, dimanche

A l’antenne : Télévision : Spectrum SportsNet ; Radio : 710, 1330

Mettre à jour: Les Lakers ont une dernière chance de remporter une victoire à domicile avant de prendre la route pour la première fois, où des matchs consécutifs à San Antonio et Oklahoma City les attendent mardi et mercredi. Ils entrent sur le terrain après une mauvaise performance contre les Suns lors d’un match revanche en séries éliminatoires, ayant besoin d’utiliser l’énergie dont ils disposaient lors d’un modeste retour au quatrième trimestre beaucoup plus tôt. Les Grizzlies en seront à la deuxième nuit de leurs propres matchs consécutifs après avoir affronté les Clippers samedi.

Cette histoire est parue à l’origine dans le Los Angeles Times.