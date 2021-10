Les Lakers commencent par une défaite contre les Warriors renaissants

20/10/2021 à 7h46 CEST

.

Les Warriors ont fait une démonstration authentique de bon jeu individuel et d’équipe commandé par le meneur All-Star. Stephen Curry qui a contribué un triple-double de 21 points, 10 rebonds, 10 passes décisives et trois récupérations de balles pour mener l’attaque équilibrée de l’équipe de Golden State qui a battu les Lakers 114-121 à domicile au début de la saison NBA.

Avec Curry, cinq autres joueurs, dont trois réservistes, ont terminé le match avec des chiffres à deux chiffres, tandis que le gardien Jordan Poole, qui est devenu la nouvelle révélation des Warriors, a atteint 20 points en tant que deuxième meilleur buteur. L’attaquant de réserve, le Serbe Nemanja Bjelica, sorti de la réserve, s’est imposé comme le sixième joueur et facteur de surprise gagnant avec un double-double de 15 points, 11 rebonds et quatre passes décisives. L’attaquant mexicain Juan Toscano-Anderson a joué 12 minutes et a été un autre des joueurs décisifs, contribuant six points après avoir marqué 2 des 3 tirs sur le terrain, dont un triple de deux tentatives, capturé trois rebonds défensifs et donné une passe décisive.

De leur côté, les Lakers avaient James Lebron comme leur chef qui a contribué un double-double de 34 points, 11 rebonds et cinq passes décisives. Le pivot Anthony Davis a également obtenu un autre double-double de 33 points, 11 rebonds, deux passes décisives et deux blocs, mais le garde Russell Westbrook, à ses débuts avec les Lakers, a à peine marqué huit buts après avoir marqué 4 des 13 tirs sur le terrain, pris cinq rebonds et donné quatre passes décisives.