Les Lakers, contre les cordes contre un reste Jazz

Ne donnez jamais une partie gagnée ou perdue. C’est l’enseignement du rendez-vous du Staples Center entre Lakers et Jazz. Une victoire s’annonce très bien au classement et ces deux équipes doivent atteindre les objectifs, certains plus pèlerins et d’autres plus ambitieux, qu’ils ont en ce moment. Ils ont dû le jouer dans une extension, dans laquelle les habitants ont gagné et ont remporté le duel 127-115, mais donner aux fans un coup de cœur pendant une demi-heure de la franchise californienne alors que les opposants ont même apprécié le transit.

Le Jazz est entré dans le jeu dans un dos à dos après avoir battu les Pacers, ce qui a causé une décision drastique: voir l’horaire, les possibilités et quoi Donovan Mitchell une blessure à la cheville venait de commencer, c’était la journée pour se reposer un peu et jouer avec le pilote automatique. Mitchell a été rejoint par les deux autres étoiles de l’équipe, Rudy Gobert et Mike Conley, comme les absences pour le match. Le leader de la conférence est allé sans trois partants pour se battre avec le champion, qui en plus de LeBron James et Anthony Davis il ne pouvait pas non plus compter sur Marc Gasol et son petit doigt battu. Choc nymphal, certains penseront, mais clairement intentionnel et sachant que perdre ce samedi soir était un moindre mal.

Mais, hélas, les comptes s’effondrent facilement dans la meilleure ligue du monde. Surtout voir à quel point tout se passe bien sur une longue période de temps, comme c’est le cas avec ces Jazz. À tel point qu’après avoir entamé le quatrième quart-temps en perdant par 14, un ancien des Lakers comme Jordan Clarkson a marqué un triple au tableau de bord avec seulement 9,2 secondes à jouer. Les locaux ils ont dû sauver les meubles sur le dernier jeu du temps réglementaire puis, face à un adversaire déjà épuisé, a frappé le clou sur la tête dans les minutes supplémentaires.

Ilyasova a donné un avertissement précoce. Il a fait trois triples d’affilée et cinq au premier quart. Ça allait être une longue nuit, mais pas aussi longtemps que les Angelenos l’ont finalement vécue. Ceux de Vogel, contrant un éclair de Clarkson et une équipe bien travaillée mais logiquement apathique dans ces circonstances, prenaient le contrôle.

Un exemple de la façon dont la lumière des Lakers s’est éteinte et l’obscurité est venue: Kentavious Caldwell-Pope a marqué 18 points en première mi-temps et ne l’a pas refait jusqu’à la dernière minute et demie du match. A la mi-temps, tout était égal, mais en troisième période, les champions en titre ont donné un bon coup de pouce. Les jeux de puissance de Drummond et Harrell, également une bonne alternance dans la direction avec Schröder et Caruso et cinq points d’affilée par Kuzma ont fait passer la distance au-dessus de dix points.

Mais, comme souligné précédemment, il y a eu un fondu au noir. Le Jazz, qui était loin et n’a pas eu à faire un gros effort pour combattre le match, a été pleinement récompensé par les pertes des Lakers. Petit à petit, mais en donnant un coup quand ils le pouvaient. Un énorme bloc d’Ilyasova à Kuzma et un triple anglais immédiatement suivi d’un autre, un autre triple australien les a placés. La peur était réelle sur le banc de Los Angeles, qui a vu qu’une victoire lui échappait. Malgré les rebonds offensifs, de nombreux échecs. Clarkson, dans une action soigneusement préparée par Snyder, a frappé le triple qui a mis le Jazz deux en place avec un peu moins de dix secondes à faire. Schröder, qui a eu du courage tout au long de la journée, est entré dans un petit rinçage et a mis, avec un plateau, le niveau. C’était le moment. En prolongation, avec le Jazz perdu, il n’y avait pas tellement de concurrence et les Lakers ont pu clôturer avec le sourire un engagement qui les a mis à égalité.