Les Lakers contrôlent Doncic, mais n’évitent pas la défaite

La stratégie de Contrôler le meneur slovène Luka Doncic a été efficace dans le match défensif des Los Angeles Lakers, mais ils n’ont toujours pas pu éviter une défaite 108-93 contre les Dallas Mavericks.Doncic a contribué un double-double de 18 points et 13 passes, dont quatre ont aidé le centre canadien Dwight Powell pour devenir un buteur des Mavericks en marquant 25 points, le meilleur de la saison, dont 12 qu’il a marqués au quatrième quart.

L’inspiration de notation de Powell, qui a également saisi neuf rebonds et a frappé 11 des 12 tirs du terrain, a permis aux Mavericks de récolter 17 points au quatrième quart.

Les Lakers ont fait face à l’accident sans étoile en avant LeBron James et aussi sans garde Kentavious Caldwell-Pope pour une entorse de la cheville droite.

Les Lakers ont perdu quatre des cinq matchs et n’ont qu’un demi-match devant les Mavericks pour la cinquième place de la Conférence Ouest.

L’escorte Ben McLemore avec 20 points, il était le leader des Lakers, tandis que le meneur allemand Dennis Schröder il a terminé avec un double-double de 16 points et 10 passes.

Pouvoir en avant Kyle kuzma atteint 14 points et le pivot André Drummond il était le meilleur dans le jeu intérieur, captant 12 rebonds; il a récupéré trois balles et a marqué six points.

L’Espagnol Marc Gasol, qui a joué 18 minutes, a marqué 1 des 2 lancers personnels, en plus de saisir sept rebonds (cinq défensifs); a donné deux passes, mis un bloc, perdu un ballon et commis deux fautes personnelles.

Le joueur de Sant Boi est revenu aux Lakers après avoir raté les trois matchs précédents tout en se remettant de la petite fracture qu’il a subie au petit doigt de sa main gauche.

À la fin du jeu, Gasol, interrogé sur les minutes qu’il a cette saison dans l’équipe de Los Angeles, a déclaré que “vous posez la question au mauvais gars. Ne me demandez pas. Je travaille seulement ici.”dit-il en référence à l’entraîneur Frank Vogel.