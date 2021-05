Les Lakers coulent: la nouvelle blessure de Davis contre des Clippers sans pitié

La tragédie attire plus de tragédie. C’est une spirale perverse, mais qui trouve généralement sa place dans la réalité. Les Lakers s’y embourbent. Ce champion qui a commencé comme un champion, que tout le monde a donné comme favori absolu, mais qui, aujourd’hui, est plus faible que jamais depuis qu’il détient le trône de la NBA. Pour le moment, il a déjà perdu la salle principale de la ville de Los Angeles, où il a perdu pour la troisième fois cette saison contre les Clippers (118-94), dans ce qui serait, aujourd’hui, son duel éliminatoire; Mais, pour comprendre encore mieux le calibre de la situation, ce n’est même pas ce qui est le plus inquiétant dans la situation. Anthony Davis a répété le chemin de LeBron: nouvelle blessure, avec sa gamme à évaluer. Reprise après coup, sans regarder en arrière, il s’est tordu la cheville dans le premier quart-temps. Il a fini par jouer 9 minutes, marquant les quatre premiers points de l’équipe (ses seuls), mais, après la pause, il n’est plus apparu. Selon la franchise elle-même, avec des «spasmes de dos». Avec la défaite, les Lakers cumulent quatre chutes en cinq matchs et, avec six matchs à jouer, ils commencent à prendre en compte les journées entre le 18 et le 21 mai.

Dans une formule terrifiante pour les intérêts d’Angelenos, alors, les mauvaises nouvelles s’accumulent au pire moment, avec quelques Mavericks qui ne s’arrêtent pas (8 victoires lors de leurs 10 derniers matchs) et un trou noir, appelé «play-in», qui attire avec une force disproportionnée. Ce matin, prévisible sans Davies, et avec LeBron toujours hors du match, il aura une finale très différente de celle attendue en début de parcours: duel direct contre Portland Trail Balzers pour éviter le nouveau format de qualification pour les playoffs. Qui vous a vu et qui vous voit. Avec la série de victimes comme raison, bien sûr.

Selon les nouvelles des États-Unis, James pourrait réapparaître tôt, la semaine prochaine au plus tard, mais, maintenant, il semble même trop tard. Dennis Schröder n’est pas non plus, en baisse en raison d’un contact étroit avec le coronavirus, et, comme prévu, hors des pistes pour le reste de la saison régulière: très peu en termes de marge de match et beaucoup en termes de sueur sur le front des joueurs de Vogel . Avec tout cela, aujourd’hui (et dans un futur proche), Alex Caruso a été appelé au rôle de leader absolu dans la salle des machines. Un luxe secondaire, qui a plus que comblé chaque fois qu’on lui en a demandé davantage, mais qui, dans ces circonstances, peut être surmonté. Comme aujourd’hui et à quoi ressemblerait le monde entier. Il n’a pas non plus de Talen Horton-Tucker pour le soulagement qui, dans le précédent, a même réveillé l’ironie la plus impuissante de Frank Vogel: “Grande question. Nous en avons parlé toute la journée”, il a répondu qui il est, à ce moment, le remplaçant de Caruso. Aujourd’hui, il a terminé avec 28 minutes, 8 points, 7 passes décisives, 2 interceptions et la démission partagée par tout le groupe.

La tragédie est amorcée avec le champion

Un saignement de 65 à 42 a regardé sur le tableau de bord pour Staples, aujourd’hui du côté des Clippers, à la mi-temps. Les visiteurs d’aujourd’hui ne se sont pas vus dans un comme ça, une différence défavorable de 23 points à la fin de la première mi-temps, depuis 2019, dans un match contre les Indiana Pacers qui a fini par perdre par 40 points d’écart. Mauvais présages. Derrière, presque autant de raisons que de points de différence. Le «petit frère» de Los Angeles a été supérieur en tout: plus de points dans la peinture (18 pour 16), plus de points profitant des secondes chances et doubler le score dans les transitions (12 pour 6). Les Lakers n’avaient pu savourer la progression au tableau de bord que grâce à leur premier panier, l’œuvre de Davis. Le reste, un marteau pylône qui les punit sans pitié sous tous les angles. Surtout du périmètre: 11 coups sur 19 à longue distance (57,9%), avec tous ses lanceurs au-dessus de 50%. Peu de choses à faire sans des défenseurs de périmètre à la disposition du besoin et face à un succès rival de telles dimensions.

Quelle que soit la façon dont ils ont abordé le jeu, les Clippers, qui sont venus après trois défaites consécutives, n’avaient même pas besoin de la meilleure version de leurs stars. Dans son cas, il semble que les blessures soient laissées pour compte. Pau George, le plus remarquable en termes statistiques, a terminé avec 24 points, 7 rebonds et 5 passes décisives, avec des pourcentages magnifiques (8 sur 12 en field goal et 3 sur 5 en triple). Kawhi était le deuxième meilleur buteur, mais déjà à 15 points, plus 8 rebonds et 7 passes décisives. Au total, jusqu’à sept de ses joueurs ont dépassé dix points, Zubac (14 + 8), Marcus Morris (10 + 4), Reggie Jackson (10 + 4) et Rajon Rondo avec (11 + 5 passes) DeMarcus Cousins (11 + 3), dans un couple qui ne fait rien, portait les couleurs opposées et qui aujourd’hui a montré qu’il peut être une excellente alternative dans la deuxième ligne de rotation. Cousins, en effet, avec neuf de ses points au début du deuxième quart-temps, a gaspillé toute option de visite alors qu’ils avaient approché quatre points. De l’autre côté, bien au contraire, cela vaut la redondance, avec seulement deux joueurs au-dessus de dix points: Kyle Kuzma (25 + 5 + 4) et Montrezl Harrell (14 + 6 + 4). Marc Gasol, qui venait de se justifier en adoptant le rôle de Señor Lobo, celui de «résoudre les problèmes», était l’image de la frustration. Au deuxième quart-temps, il a perdu deux balles de suite (52-32). Il n’est pas arrivé à six minutes et était loin de la version dont lui et ces Lakers avaient besoin. Ils ont besoin du meilleur de tout ce qui reste.

Une passe de Caruso Frank Vogel six minutes avant la fin du premier quart-temps (18-11) indiquait clairement que le port pour le violet et l’or était d’un niveau élevé aujourd’hui. Avant, un dunk de Kentavious Caldwell-Pope, d’une seule main, deux enjambées devant la ligne des lancers francs et avec force à porter, a montré que le champion a beaucoup d’honneur. Le début de la fin. Il en est ainsi depuis que la saison est montée en décubitus dorsal: gratter les victoires qui étaient à portée de main, chacune contribuant de sa position, surtout, quelle qu’elle soit, en raison de l’absence des attaquants., et montrant la qualité que chaque anneau en herbe (ou propriétaire actuel) doit avoir dans sa deuxième ou troisième troupe. Donc, cela devrait être jusqu’à la fin d’une saison régulière qui semble vouée aux jours entre le 18 et le 21 mai, lorsque le «play-in» est joué; mais il y a encore de la place.