Les Lakers de Lebron James, avec une énorme performance de Westbrook, ont clairement battu les Boston Celtics.

08/12/21 à 07:43 CET

David Villafranca .

Une force défensive et une Russell Westbrook explosif au troisième trimestre autorisé Les Lakers de Los Angeles l’emportent nettement ce mardi face à leurs grands rivaux, les Celtics de Boston (117-102).

James Lebron était le meilleur buteur des Lakers (30 points, 4 rebonds et 5 passes décisives) mais westbrook (24 points et 11 passes décisives) était l’homme clé Los Angeles alors que leurs 15 points dans le troisième set ont dynamité ce qui était jusque-là un match très serré.

Anthony Davis (17 points et 16 rebonds) s’est également illustré chez certains Lakers (13-12) qui a bien visé (51,6 % dans les paniers).

Du côté des Celtics (13-12), Jayson Tatum (34 points et 8 rebonds) était trop seul et Dennis Schroder n’a pas brillé dans la confrontation face à son ancienne équipe (10 points et 5 passes décisives).

le dominicain Al Horford a récolté 7 points, 8 rebonds et 2 passes décisives en 30 minutes avec les Celtics tandis que l’Espagnol Juancho Hernangómez a récolté 3 rebonds et une passe décisive en 5 minutes.

Le jeu avec la rivalité la plus légendaire de la NBA (17 championnats par équipe et des duels historiques comme ceux de Larry Bird et Magic Johnson) est arrivé cette fois avec les deux franchises aux heures creuses, loin des postes prestigieux et essaie toujours de trouver son rythme cette saison.

La nuit a laissé une note pour la chronique rose avec le présence au premier rang de Jennifer Lopez et Ben Affleck, qui a reçu une ovation debout lorsqu’ils sont apparus sur l’écran du stade.

Tatum vontra Lebron

Comme un véritable ouragan prêt à anéantir les Lakers, Jayson tatum brodé un départ spectaculaire avec 14 points en moins de quatre minutes dont quatre triples, un compagnon de break rapide et un tir parfait de 5 sur 5 (8-14 avec 8,11 au compteur).

La défense des Lakers, peut-être le plus gros défaut du violet et de l’or cette saison, a réussi à contenir Tatum, mais cela a laissé le voie ouverte à Robert Williams III, qui a réalisé deux autres paniers d’affilée, dont une avec un splendide compagnon.

Quoi qu’il en soit, les locaux reprirent leurs nerfs, pressèrent la défense pour courir à la contre-attaque et bénéficièrent de la inspiration de LeBron James – fantastique au premier quart avec 16 points– réduire l’écart (31-33).

Après le mauvais départ d’un malheureux Anthony Davis et d’un Russell Westbrook passé des révolutions, Carmelo Anthony est sorti avec beaucoup de force du banc et a conduit les Lakers à prendre le relais contre les Celtics inconsistants (47-44 avec 6,11 restants à la mi-temps).

Tatum était encore une fois un mal de dents pour les Lakers, mais les Angelenos sont allés aux vestiaires avec un avantage s’appuyant sur ses 55,6% de réussite au tir et n’étant entravé que par ses 10 revirements (60-55).

Gagner en défense

Les de Boston est revenu à moitié endormi au redémarrage et avec très peu d’idées en attaque, ce dont les Lakers ont profité pour creuser un petit écart (66-57 avec 8.34 au compteur)

Ce n’était pas seulement le démérite des Celtics, puisque les Lakers ont fermé leur défense avec sérieux et détermination et ainsi ils pouvaient courir très facilement à la contre-attaque (75-62 en l’absence de 6.11)

La vie a souri aux Lakers au troisième quart, avec un Westbrook finalement dominant (15 points dans ce set) et qui a soulevé le public local d’abord avec un triple et ensuite avec un grand compagnon (70-89, différence maximale avec 2,04 à disputer).

Les Celtics avaient beaucoup de devoirs et de choses à résoudre au quatrième quart (75-91) et Tatum s’est mis au travail avec 9 points tôt pour donner un peu d’espoir à leur peuple (86-101 avec 8,20 à parcourir).

Les Lakers étaient emportés par l’inertie et la confiance, mais le retour à la cour de James et Westbrook les a réactivés pour clore la victoire sans trop de peine.