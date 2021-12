Les Lakers de LeBron tombent face aux Clippers dans le derby de Los Angeles

Le premier derby de Los Angeles de la saison NBA 2021/22 s’est soldé par une victoire pour Clippers de Los Angeles. La franchise a réussi à battre son voisin, Les Lakers de Los Angeles, pour un résultat de 119-115 et avec une belle prestation de sa star, Georges Paul.

Face au retour miraculeux de LeBron James après avoir quitté les protocoles COVID-19 en moins de 72 heures, George s’est chargé de mener le triomphe des Clippers avec une performance remarquable de 19 points, huit rebonds et neuf passes décisives, touchant le triple doubler.

Il convient également de souligner les 21 points de Marcus Morris Sr, qui a réussi à réaliser sa première grande performance de ce parcours. Dans la deuxième unité, Luke Kennard s’est chargé de détruire les Lakers depuis le périmètre : 19 points et 5-8 en triple (62,5% T3).

Pour les Lakers, Anthony Davis a été le meilleur de Frank Vogel’s avec un double-double de 27 points et 10 rebonds, suivi de LeBron lui-même (23 points, 11 rebonds et six passes décisives). Même les 20 points de Malik Monk sur le banc n’ont pas suffi à éliminer ceux de Tyronn Lue.

Dans l’aire de jeu

Avec cette défaite, les Los Angeles Lakers ne parviennent pas à venir à bout des Los Angeles Clippers au classement virtuel. Les premiers sont 7e avec une fiche de 12-12, tandis que les seconds ont dormi en 6e position avec une fiche positive de 12-11, et traquent déjà les rivaux du Haut-Ouest.

