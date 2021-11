Les Lakers de Los Angeles battent les Rockets de Houston avec LeBron James

Victoria a travaillé de Les Lakers de Los Angeles en vue de Houston Rockets par 119-117 qui est la cinquième victoire de la saison pour les hommes de Frank Vogel (5-3 pour l’instant au bilan). Le duel était serré, avec de jeunes Rockets très motivés au Staples Center et un n°2 au repêchage. Jalen vert très branché sur les minutes de vérité et qu’il était sur le point de faire une grosse frayeur aux Angelenos.

Chez les Lakers, un match énorme d’un LeBron James extra-motivé qui a terminé le duel avec 30 points (13 sur 21 en field goal), 10 passes et 2 interceptions. Russell Westbrook et Anthony Davis ont contribué 27 points et 9 rebonds par tête (tous deux ont raté tous les 3 points qu’ils ont essayés). Du banc, comme toujours, contribution positive de Carmelo Anthony : 15 points et 3 triplés. Un peu plus. Il y a quatre joueurs qui contribuent en attaque à Los Angeles. A partir de là, un grand vide. Rajon Rondo ne compte pas (il fallait créer le trou pour Westbrook).

En tout cas, Vogel réalise lors des derniers matchs la chose la plus importante pour le moment, y compris Westbrook dans le schéma, qu’il se sente à l’aise avec LeBron et Davis et qu’il commence à faire ses chiffres. Petit à petit, cela impliquera plus de joueurs. Bon travail pour l’instant de la part du coach de Los Angeles, qui a un effectif très compliqué à gérer.

Jalen Green est une star

De bons sentiments pour les Rockets malgré la sixième défaite du parcours. Christian Wood a réalisé un excellent match avec 26 points et 16 rebonds. Jalen Green, n ° 2 au repêchage, a terminé avec 24 points et d’énormes paniers au quatrième quart. Énorme. Ce garçon va être une star très bientôt.