Les Lakers de Los Angeles entrent dans la série finale de la NBA après avoir battu les Golden State Warriors 103-100

20/05/2021 à 07:20 CEST

Les Lakers de Los Angeles a réussi à gagner dans le Staples Center de Los Angeles (États-Unis) vers Guerriers de l’état d’or par 103-100 dans le Play-in NBA. Avec cette victoire, nous verrons Les Lakers de Los Angeles dans la série finale après avoir obtenu la deuxième place de la saison.

Le premier quart a été dominé par les joueurs des Golden State Warriors, en fait, ils ont obtenu une course de 13-2 au cours de ce quart-temps et ont atteint une différence de 11 points (4-15) pour terminer avec 22-28. Après cela, au deuxième trimestre, les joueurs de Guerriers de l’état d’or ils ont réussi à se distancer dans la lumière et ont marqué la différence maximale (13 points) à la fin du quart-temps, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 20-27. Après cela, les rivaux ont atteint la pause avec un 42-55 au tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Les Lakers de Los Angeles Ils ont réduit les différences dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-2 jusqu’à terminer avec un résultat partiel de 35-24 (77-79). Enfin, au cours du dernier quart, il a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 26-21. Enfin, le match s’est conclu sur un score final de 103-100 pour Les Lakers de Los Angeles.

La victoire de Les Lakers de Los Angeles a été construit sur 22 points, 10 passes et 11 rebonds de James Lebron et les 25 points, deux passes et 12 rebonds de Anthony Davis. Les 37 points, trois passes et sept rebonds de Stephen Curry et les 21 points, deux passes et trois rebonds de Andrew Wiggins ils n’étaient pas assez pour Guerriers de l’état d’or pourrait gagner la partie.