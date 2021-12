Les Lakers de Los Angeles et Russell Westbrook échangent avec l’Indiana

Toutes les rumeurs de sorties et d’entrées touchant les Lakers de Los Angeles depuis plusieurs semaines, ils ont un impact direct sur le chiffre de Russell Westbrook. Le meneur arrivé dans la franchise californienne cet été par le biais d’un transfert n’a pas réussi à trancher sur les plans de Frank Vogel Et il ne semble pas que la phase de meneur de jeu va s’éterniser.

Russell Westbrook a vu ses chiffres baisser énormément, il a cessé de faire la moyenne de ces chiffres qui étaient proches du triple-double et sa contribution sur le terrain est de plus en plus réduite.

Bien que le départ de Russell Westbrook n’ait pas été valorisé au départ, car le Rumeurs NBA, les chances réelles qu’il finisse par quitter les Lakers de Los Angeles sont plus réelles, et récemment une nouvelle opportunité est apparue sur le marché.

Une passation viable pour tous

Les dernières informations en provenance des États-Unis répondent à l’offre plus que viable qu’ils ont proposée du Staples Center de transférer Russell Westbrook à Indiana Pacers. Comment s’effectuerait l’accord entre les deux groupes ?

– Russell Westbrook se rendrait à Indianapolis avec les deux premiers tours du repêchage de la NBA correspondant à 2025 et 2027 et des échanges possibles pour le reste de la décennie.

– En échange, les Lakers obtiendraient une bonne shortlist de joueurs composée de Caris LeVert, Myles Turner et TJ Warren.

Sans aucun doute, la franchise qui sortirait en tête serait un Lakers qui pourrait dire au revoir à l’un de leurs paris les plus infructueux des derniers étés et ajouter une série de pièces secondaires intéressantes pour entourer LeBron James et Anthony Davis comme les seules stars à thésauriser Balle.