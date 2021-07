Les Lakers de Los Angeles évaluent différentes propositions pour Kyle Kuzma

in

L’avant-toit de Lakers de Los Angeles, Kyle Kuzma, Il est l’un des talents les plus évidents du roster de Frank Vogel, mais sa performance ne s’est pas adaptée aux exigences qui lui ont été demandées dans une année atypique et sans la présence des stars de Los Angeles depuis plusieurs mois pour cause de blessure.

Sans Anthony Davis ou LeBron James, le pas en avant du jeune attaquant américain n’est pas arrivé et au Staples Center ils valorisent le départ éventuel d’un atout si précieux qu’il pourrait lui donner un joueur plus intéressant en échange. Pour le moment, il n’y a pas d’offres de matériel, mais plusieurs franchises pourraient être intéressées par la signature de Kyle Kuzma dans quelques semaines.