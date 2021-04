Les Lakers de Los Angeles l’emportent 127-115 contre Utah Jazz

18/04/2021 à 01:50 CEST

Les Lakers de Los Angeles vaincu en tant que local Jazz de l’Utah par 127-115 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Celtics de Boston par 113-121, alors que les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre Indiana Pacers par 119-111. Apres le jeu, Les Lakers de Los Angeles obtenir une place aux barrages avec 35 victoires en 57 matchs disputés. Pour sa part, Jazz de l’Utah il continue également en play-off avec 42 matchs gagnés sur 57 disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et s’est terminé sur un résultat de 34-35. Plus tard, au cours du deuxième quart, il y avait à nouveau des alternances sur le tableau de bord jusqu’à se terminer par un résultat partiel de 31-27. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 65-62 dans la lumière.

Au troisième trimestre, les joueurs de Jazz de l’Utah Ils ont réussi à surmonter le match jusqu’à atteindre un match nul jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 29-20 et 94-82 au total. Enfin, au cours du dernier quart, il y a eu à nouveau plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 16-28. Après tout cela, le match est arrivé à la fin du quart avec une égalité de 110 points entre les deux équipes, il était donc nécessaire d’étendre le temps réglementaire aux prolongations.

L’extension a été dominée par Les Lakers de Los AngelesEn fait, il a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 12-2, a marqué l’écart maximum (12 points) à la fin de la prolongation et a terminé sur un résultat partiel de 17-5, le résultat final du match étant de 127- 115 en faveur de Les Lakers de Los Angeles.

Une grande partie de la victoire de Les Lakers de Los Angeles a été cimenté à partir de 27 points, trois passes et huit rebonds de André Drummond et les 25 points, huit passes et six rebonds de Dennis Schroder. Les 20 points, 14 passes et trois rebonds de Joe Ingles et les 27 points, quatre passes et cinq rebonds de Jordan Clarkson ils n’étaient pas assez pour Jazz de l’Utah pourrait gagner la partie.

Lors du prochain match, les deux équipes se rencontreront à nouveau, cette fois Staples Center. De son côté, le prochain rival de Les Lakers de Los Angeles sera Jazz de l’Utah, avec lequel vous verrez les visages dans le Staples Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.