Les Lakers de Los Angeles l’emportent 96-93 contre Orlando Magic

29/03/2021 à 06h50 CEST

Les Lakers de Los Angeles a réussi à gagner à domicile contre Orlando Magic 96-93 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de battre à la maison pour Les Cavaliers de Cleveland 100-86, ajoutant un total de trois victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Portland Trail Blazers 105-112, complétant une séquence de quatre défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. Apres le jeu, Les Lakers de Los Angeles obtenir une place aux barrages avec 30 matchs gagnés sur 47 joués, tandis que Orlando Magic il serait exclu des play-offs avec 15 matchs gagnés sur 46 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat de 22-21. Plus tard, au cours du deuxième quart, les joueurs de l’équipe locale se sont distancés à la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel de 12-1 et ont élargi l’écart à un maximum de 13 points (39-26) au cours du quart, qui s’est terminé par un partiel. résultat de 22-18. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 44 à 39 points avant la pause.

Le troisième trimestre a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 25-30 (et 69-69 au total). Enfin, le dernier quart a également connu plusieurs changements de leader dans l’électronique et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 27-24, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 96-93 en faveur des locaux.

En outre, les acteurs les plus importants de Les Lakers de Los Angeles étaient Kyle kuzma Oui Dennis Schroder, qui a obtenu 21 points, quatre passes et 11 rebonds et 24 points, six passes et cinq rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Bacon Dwayne Oui Chuma okeke pour ses actions dans le jeu, avec 26 points, une passe et huit rebonds et 14 points, trois passes et six rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, au prochain match Les Lakers de Los Angeles mesurera sa force avec Bucks de Milwaukee dans le Staples Center. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Orlando Magic cherchera la victoire contre LA Clippers dans le Staples Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.