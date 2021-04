Les Lakers de Los Angeles ont battu les Raptors de Toronto (101-110)

07/04/2021 à 04:53 CEST

Les Lakers de Los Angeles a réussi à l’emporter sur Rapaces de Toronto loin par 101-110 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les joueurs des Raptors de Toronto avaient remporté la victoire à domicile contre Wizards de Washington par 103-101. De leur côté, les Lakers de Los Angeles ont perdu à l’extérieur avec LA Clippers par 104-86. Avec ce résultat, Les Lakers de Los Angeles compte 32 victoires en 51 matchs disputés, ce qui lui permet de rester en barrage, tandis que Rapaces de TorontoAprès le match, il resterait en dehors des Play-offs pour le moment avec 20 victoires en 51 matchs joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a été mené par l’équipe visiteuse, en fait, l’équipe a réalisé une course de 14-2 et a continué à gagner par 17 points (17-34) et a terminé avec 28-40. Après cela, au deuxième trimestre Les Lakers de Los Angeles il a pris ses distances dans l’électronique, en fait, l’équipe a obtenu un autre partiel au cours du quart de 21-2 et a eu une différence maximale de 34 points (32-66) pendant le quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 14-28. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 42-68 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Rapaces de Toronto Ils ont réduit les distances dans la lumière et ont conclu avec un résultat partiel de 28-22 et un total de 70-90. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs locaux ont également réduit à nouveau les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart-temps de 15-2, bien que pas assez pour gagner le match et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 31- 20. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un score final de 101-110 pour les visiteurs.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Markieff Morris et Talen Horton-Tucker pour leur participation au jeu, après avoir obtenu 15 points, une passe et neuf rebonds et 17 points, six passes et quatre rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Pascal Siakam et Chris Boucher, avec 27 points, deux passes et sept rebonds et 19 points, une passe et huit rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Les Lakers de Los Angeles sera contre chaleur de Miami dans le American Airlines Arena. De son côté, le prochain adversaire de Rapaces de Toronto être Chicago Bulls, avec lequel vous verrez les visages dans le Amalie Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.