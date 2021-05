Les Lakers de Los Angeles ont beaucoup besoin de Marc Gasol

L’histoire tragi-comique que vous vivez Marc Gasol à sa première saison en tant que joueur de les Lakers de Los Angeles c’est absolument fou. Il a commencé comme un démarreur et être un élément important de la rotation de Frank Vogel, s’est retrouvé coincé sans quelques minutes après l’arrivée de André Drummond au Staples Center, et maintenant c’est l’incertitude qui règne dans l’esprit du joueur.

Bien que Marc Gasol n’ait pas été satisfait de la décision du Lakers Après avoir ajouté un nouveau pivot au marché, petit à petit il y parvient et le centre espagnol semble avoir compris la situation pour pouvoir aider l’équipe dans toutes les facettes possibles du jeu.

Et c’est être comme ça, du moins c’est ce que les chiffres offrent et aussi les sensations quand l’Espagnol est sur le terrain sont très positives pour son équipe, et nous l’analysons.

Des données dévastatrices

Et oui, offensivement il n’y a pas de couleur. Ce que les joueurs aiment Montrezl Harrell ou André Drummond lui-même est beaucoup plus intéressant, mais le basket-ball est bien plus que cela, et l’une des statistiques qui parle le plus clairement de l’influence d’un joueur dans son équipe est le +/-. Et là, l’espagnol n’a pas de concurrent.

Les données sont terribles: sur les 17 matchs que les Lakers ont disputés depuis début avril, Frank Vogel a compté en 8 matchs avec Marc Gasol, et dans cette période il a réalisé un +/- 31, le deuxième plus haut de l’ensemble. équipe dans cette partie de la saison qui coûte tellement à la franchise Angelina.

Sa pertinence en défense où il est un élément intimidant dans la peinture, sa capacité à déplacer le ballon de la tête de l’ampoule, son influence lorsqu’il s’agit d’assister, sa menace sur le tir extérieur, pouvoir marquer des triples … Une pièce injustement retirée de la rotation de certains Lakers qui ont besoin de lui oui ou oui sur le court, même si c’est en minutes résiduelles.