Les Lakers de Los Angeles ont frappé sans LeBron James contre OKC

Deuxième victoire de Le tonnerre d’Oklahoma City jusqu’à présent cette campagne et la seconde avant Les Lakers de Los Angeles. Triompher cette fois à domicile au Staples Center dans un duel où les Angelenos ont eu de courts avantages et dans lequel ils ont fini par s’effondrer au quatrième quart-temps. Le bas de James Lebron ceux de Fran Vogel l’accusaient, qu’au-delà de lui, Anthony Davis, Russell Westbrook et Carmelo Anthony de la banque, ils n’ont personne à écrire. Personne. Ni Monk, ni Wllington, ni Howard, ni Bazemore, ni Bradley ne sont branchés sur l’attaque (ou Vogel ne les branche pas uniquement à Westbrook).

Ainsi, Westbrook a réussi un triple pour égaliser le duel à la fin, mais a raté. Cela n’a aucun sens pour lui de le lui lancer en tenant compte de ses pourcentages, mais hier, il est vrai que jusqu’à ce moment décisif, il avait marqué 3 des 5 qu’il avait essayé. Il a terminé avec 27 points. Anthony Davis avec 29 points, 18 rebonds (6 en attaque) et 5 passes décisives. Carmelo Anthony a contribué 21 points (5 triples) depuis le banc. Comme nous l’avons dit, rien de plus. Avec cela, les Lakers ne donneront pas pour se battre pour le ring.

– @shaiglalex ouvre la voie dans la victoire de retour de @okcthunder avec 28 PTS, 6 AST et 4 3PM ! pic.twitter.com/yVaT7ux0CF – NBA (@NBA) 5 novembre 2021

Shai Gilgeaous-Alexander déchaîné

Le Thunder a joué une excellente seconde mi-temps mené par un déchaîné Shai Gilgeous-Alexandre qui a mené la remontée avec 28 points et 6 passes décisives. Luguentz Dort a contribué 17 points et Darius Bazley et Ty Jereme sont partis jusqu’à 14.